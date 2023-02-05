Угрожал ли Путин Шольцу: канцлер Германии раскрыл детали телефонных разговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонных разговоров с главой Кремля Путиным четко дал понять, что именно Москва несет ответственность за войну.

Германия не может смириться с нападением России на Украину - Шольц / Коллаж ОП, сайт Кремля

Немецкий канцлер Олаф Шольц сказал, что директор страны-агрессора России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров никогда не угрожал ни ему, ни Германии. По его словам, во время переговоров он четко дал понять Путину – именно Москва, которая пытается взять своими когтями Украину, несет исключительную ответственность за войну против Киева.

Как рассказал глава правительства Германии в интервью Bild, во время неоднократных разговоров с Путиным глава страны-оккупанта ни разу не угрожал ему или Германии.

"Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии", - ответил Шольц, комментируя историю с угрозами Путина в адрес бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

При этом канцлер жестко раскритиковал военную агрессию России против Украины и добавил, что четко дал понять Путину – Москва несет "исключительную ответственность за войну".

"Ни с того ни с сего Россия вторглась к своему соседу, чтобы взять в свои когти часть Украины или всю страну. Мы не можем просто смириться с этим, потому что это коренным образом нарушает европейский мирный порядок", - подчеркнул Олаф Шольц.

Как Путин угрожал Борису Джонсону

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее рассказал, как в феврале прошлого года, незадолго до полномасштабного нападения России на Украину, он говорил по телефону с Путиным. В разговоре российский директор Путин стал угрожать на тот момент главе британского правительства Джонсону.

"В какой-то момент он (Путин, – ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе", - подчеркнул Борис Джонсон.

Спикер Кремля Дмитрий Песков попытался оправдать угрозы Путина в адрес Джонсона. Он обвинил британского политика, дескать, "во лжи". По его словам, Путин, мол, имел ввиду, что якобы "размещение ракет в Украине" приведет к тому, что "любая ракета долетит до Москвы в считанные минуты".

"Если этот пассаж был таким образом воспринят, это очень неудобная ситуация", - сказал Песков.

Угроза нового наступления России на Украину: