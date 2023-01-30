"Очень неудобная ситуация": Песков попытался оправдать Путина из-за угроз Джонсону ракетами

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что бывший британский премьер Борис Джонсон якобы "не понял, о чем с ним говорил Путин".

Дмитрий Песков обвинил Бориса Джонсона во лжи / Фото УНИАН

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что его шеф Владимир Путин не угрожал ракетным ударом экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, обвинив британского политика во лжи.

Песков утверждает, Джонсон якобы "не понял, о чем с ним говорил Путин".

"То, что сказал господин Джонсон, — это неправда. Точнее, это ложь", — цитируют Пескова российские пропагандистские СМИ 30 января.

Также Песков изложил свою версию событий, по которой якобы Путин заявлял, что вступление Украины в НАТО и потенциальное размещение ракет у границы РФ будет означать, что, "любая ракета долетит до Москвы в считанные минуты".

"Если этот пассаж был таким образом воспринят, это очень неудобная ситуация", – высказался Песков.

Как сообщал Главред, в документальном фильме "Путин против Запада" Борис Джонсон рассказал о телефонном разговоре, который у него состоялся с президентом России незадолго до вторжения РФ в Украину.

"В какой-то момент он (Путин, – ред.) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе", - рассказал Джонсон.

По его словам, российский диктатор был "очень фамильярен" во время чрезвычайно важного телефонного звонка. При этом политик отметил, что тогда не знал, была ли угроза Путина искренней.

Ранее Борис Джонсон назвал украинского лидера Владимира Зеленского "очень смелым парнем". Он предположил, что без Зеленского история войны России против Украины могла быть другой.

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