Оккупанты пытались вернуть позиции в Крынках: в ISW рассказали, что из этого вышло

Российские войска не могут реализовать свои планы из-за постоянной работы украинских беспилотников.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-pytalis-vernut-pozicii-v-krynkah-v-isw-rasskazali-chto-iz-etogo-vyshlo-10535687.html Ссылка скопирована

Украинские силы проводят атаки в Крынках и вокруг них реже / Коллаж: Главред, Фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, deepstatemap.live

23 января на левом берегу Херсонской области продолжались ограниченные позиционные бои. Российские и украинские источники сообщили о противостоянии возле Крынок.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), некоторые российские блогеры утверждали, что украинские силы проводят атаки в Крынках и вокруг них реже.

При этом отмечается, что российские войска не могут вернуть позиции или очистить населенный пункт из-за постоянной работы украинских беспилотников в этом районе.

видео дня

Карта боев на южном фронте / understandingwar.org

Как сообщал Главред, 23 января пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на юге Украины российские силы существенно усилили применение дронов. На левом берегу Херсонщины Вооруженные Силы Украины удерживают позиции под давлением вражеских атак, расширяя плацдарм при непростых погодных условиях.

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Украина сохраняет присутствие на левом берегу Днепра и продолжает отражать российские атаки, несмотря на проблемы с логистикой.

Ранее сообщалось, что река Днепр замерзла на многих участках и это усложняет переправу украинским военным. Кроме того, оккупантам труднее действовать на островах Днепра.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.