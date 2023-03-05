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Сначала Крым, потом – Донбасс: Свитан назвал сценарий для ВСУ

5 марта 2023, 14:43
Нельзя работать над освобождением Донецкой и Луганской областей до тех пор, пока в тылу находится группировка российских оккупантов, считает Роман Свитан.
Свитан, ВСУ
Нужно сначала зачистить Крым, а уже потом работать над освобождением Донбасса - Свитан / Коллаж скриншот YouTube, 28 ОМБр

Освобождение Крыма поможет силам обороны Украины перейти к деоккупации Донбасса. Нужно разгромить оккупационные войска России в тылу, чтобы обеспечить проведение новой военной операции. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что возвращение Крымского полуострова позволит ВСУ перейти к основной части операции – деоккупации Донецкой и Луганской областей. Для ее реализации нужно выбить российскую группировку, которая находится в тылу украинской армии.

"Речь идет не о перспективах, а дальнейшей реализации планов. Крым – только часть территории, которую мы освободим. Основная часть – Донбасс. Донецкую и Луганскую области будет намного сложнее освободить, чем Крымский полуостров. Освобождение Крыма – ликвидация российской группировки в тылу ВСУ", - считает Свитан.

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По его словам, нельзя допустить ошибки, которая произошла в прошлом году, когда в тыл донецкой группировки ВСУ зашли оккупанты РФ из захваченного Крыма.

"Нельзя работать над деоккупацией Донбасса, если в тылу находится группировка противника. Мы помним, как было год назад, когда наша донецкая группировка удерживала фронт со стороны России, а из Крыма в тыл зашли российские военные. Тогда нам пришлось отступать", - отметил Свитан.

Как полагает эксперт, сначала следует зачистить Крым, после чего уже работать над освобождением Донбасса.

"Для того чтобы обеспечить тыл украинским войскам, которые наступают на Донбассе, нужно, в первую очередь, обязательно зачистить Крым. И уже после этого следует заниматься Донбассом", - подчеркнул Роман Свитан.

Возвращение Крыма в Украину

В ГУР Минобороны Украины ранее заявили, что Украина освободит захваченный государством-агрессором Россией Крым. По данным военной разведки, после зверств оккупантов РФ в ходе полномасштабного вторжения, изменились политические взгляды даже у той части полуострова, которая ранее поддерживала режим Путина.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что ВСУ могут освободить захваченный Крым уже к концу августа. По его словам, для этого Запад должен дать Украине дальнобойное высокоточное оружие.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что у армии Украины будет два сценария освобождения Крыма. Первый предусматривает уничтожение войск РФ на полуострове дальнобойным оружием и оперативное окружение. Второй – фронтальный заход ВСУ на полуостров. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку во втором случае Крымский полуостров может превратиться во второй Донбасс.

Смотрите полную версию интервью Романа Свитана Главреду

Война России против Украины:

ВСУ войска России новости Крыма война России и Украины Роман Свитан
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