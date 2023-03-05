Сначала Крым, потом – Донбасс: Свитан назвал сценарий для ВСУ

Нельзя работать над освобождением Донецкой и Луганской областей до тех пор, пока в тылу находится группировка российских оккупантов, считает Роман Свитан.

Нужно сначала зачистить Крым, а уже потом работать над освобождением Донбасса - Свитан / Коллаж скриншот YouTube, 28 ОМБр

Освобождение Крыма поможет силам обороны Украины перейти к деоккупации Донбасса. Нужно разгромить оккупационные войска России в тылу, чтобы обеспечить проведение новой военной операции. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что возвращение Крымского полуострова позволит ВСУ перейти к основной части операции – деоккупации Донецкой и Луганской областей. Для ее реализации нужно выбить российскую группировку, которая находится в тылу украинской армии.

"Речь идет не о перспективах, а дальнейшей реализации планов. Крым – только часть территории, которую мы освободим. Основная часть – Донбасс. Донецкую и Луганскую области будет намного сложнее освободить, чем Крымский полуостров. Освобождение Крыма – ликвидация российской группировки в тылу ВСУ", - считает Свитан.

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По его словам, нельзя допустить ошибки, которая произошла в прошлом году, когда в тыл донецкой группировки ВСУ зашли оккупанты РФ из захваченного Крыма.

"Нельзя работать над деоккупацией Донбасса, если в тылу находится группировка противника. Мы помним, как было год назад, когда наша донецкая группировка удерживала фронт со стороны России, а из Крыма в тыл зашли российские военные. Тогда нам пришлось отступать", - отметил Свитан.

Как полагает эксперт, сначала следует зачистить Крым, после чего уже работать над освобождением Донбасса.

"Для того чтобы обеспечить тыл украинским войскам, которые наступают на Донбассе, нужно, в первую очередь, обязательно зачистить Крым. И уже после этого следует заниматься Донбассом", - подчеркнул Роман Свитан.

Возвращение Крыма в Украину

В ГУР Минобороны Украины ранее заявили, что Украина освободит захваченный государством-агрессором Россией Крым. По данным военной разведки, после зверств оккупантов РФ в ходе полномасштабного вторжения, изменились политические взгляды даже у той части полуострова, которая ранее поддерживала режим Путина.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что ВСУ могут освободить захваченный Крым уже к концу августа. По его словам, для этого Запад должен дать Украине дальнобойное высокоточное оружие.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что у армии Украины будет два сценария освобождения Крыма. Первый предусматривает уничтожение войск РФ на полуострове дальнобойным оружием и оперативное окружение. Второй – фронтальный заход ВСУ на полуостров. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку во втором случае Крымский полуостров может превратиться во второй Донбасс.

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