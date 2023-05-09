"Изменили правила игры" в Украине: в Иране цинично похвастались эффективностью "Шахедов"

В иранском Минобороны начали гордо заявлять, якобы "популярность их оружия очень возросла".

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Иран после обстрелов Украины "Шахедами" похвастался эффективностью своего оружия/ коллаж: Главред, фото: Telegram, УНИАН

В Минобороны Ирана цинично заявили, якобы в прошлом году "эффективность оружия иранского производства стала понятной всему миру". Об этом заявил глава отдела внешних связей иранского оборонного ведомства Хамзех Галандари в интервью иранскому изданию IRNA. Вероятнее всего, он говорил о факте применения страной-агрессором Россией в войне против Украины иранских дронов-камикадзе Shahed.

Галандари расплылся в положительных характеристиках иранского оружия и подчеркнул, якобы сейчас производство вооружения в его стране "находится на технологической передовой".

"Мир был удивлен, увидев, что страна, которая была полностью в беде во всех сферах и которой был запрещен доступ к любым технологиям, сейчас достигла такого уровня, когда она находится на технологической передовой, а ее оружие, как говорят СМИ, "меняет правила игры", – заявил чиновник иранского Минобороны.

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При этом иранский чиновник отметил, якобы Иран поставляет оружие другим государствам не только из-за финансовой выгоды, но и "из-за своих религиозных и революционных соображений".

Галандари не уточнил, что именно имеет в виду. Однако известно, что иранское оружие начало быть под пристальным взглядом средств массовой информации именно после того, как страна-агрессор РФ начала массово применять иранские дроны-камикадзе Shahed для обстрелов территории Украины. В Тегеране заявляли, якобы они еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину передали Москве ограниченное количество таких беспилотников, однако СМИ уже не раз сообщали, что Россия продолжает получать такое оружие из Ирана.

Массированная атака дронов на Украину в ночь на 8 мая

Ночью 8 мая в Киеве прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. В результате ночной атаки есть пострадавшие. Сообщалось, что в результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили.

После этого стало известно, что обломки одного из беспилотников пробили стену в жилом доме Святошинского района Киева. Кроме этого, обломки повредили также припаркованные рядом автомобили и проезжую часть. Из-за падения частей дрона пять человек были травмированы.

Силы противовоздушной обороны сообщили, что в ночь на 8 мая уничтожили все 35 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 иранского производства, которыми враг атаковал нашу страну. Все эти БПЛА российские захватчики запускали в сторону украинской столицы.

Кроме этого, ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами типа Х-22. Ракеты оккупанты направили по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Смотрите видео о том, что экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал о том, как ВСУ сбивают ударные дроны РФ:

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