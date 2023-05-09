"Война пошла не по плану": в Госдепе объяснили ракетный террор РФ против Украины

Атаки Россией мирных украинских городов являются очередным пунктом в длинном списке проявлений агрессии страны-агрессора против украинского народа.

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Ведант Пател объяснил ракетный террор страны-агрессора РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МВД Украины

Российские оккупационные войска усилили количество ракетных атак на украинские города из-за провалов на поле боя. Как заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге 8 мая, полномасштабная война России против Украины пошла не по плану кремлевского диктатора Владимира Путина.

Пател отметил, что атака России мирных украинских городов 8 мая является очередным пунктом в длинном списке проявлений агрессии страны-агрессора против украинского народа.

Представитель Госдепа в очередной раз подчеркнул, что такие удары по населенным пунктам Украины являются абсолютно недопустимыми.

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Также он напомнил, что Вашингтон будет оказывать Киеву поддержку вплоть до полной победы над оккупантами. Кроме того, Штаты будут предпринимать определенные шаги для того, чтобы Россия понесла наказание за полномасштабную агрессию против Украины.

Атаки оккупантов с воздуха на Украину

Ночью 8 мая в Киеве гремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. В воздушном пространстве столицы обнаружено и уничтожено более 30 беспилотников. Столичные власти заявили, что это была самая массированная атака дронов на Киев с начала вторжения РФ. В результате атаки были разрушения и пострадавшие.

Кроме того, в ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.

Утро 9 мая также началось с масштабной воздушной тревоги по всей Украине из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве прозвучали мощные взрывы.

В Воздушных силах сообщили, что за две волны обстрела Украины российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной.

По словам главы КМВА Сергея Попко, в Киеве были сбиты все 15 вражеских целей.

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