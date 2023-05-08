Путин хочет создать образ "смельчака": в Сети рассказали, кто будет принимать парад на 9 мая в Москве

Президент страны-агрессора России Владимир Путин считает, что появление президента-героя во время парада в честь дня победы - это лучшее решение.

https://glavred.info/world/putin-hochet-sozdat-obraz-smelchaka-v-seti-rasskazali-kto-budet-prinimat-parad-na-9-maya-moskve-10468564.html Ссылка скопирована

Владимир Путина на параде 9 мая 2022 / Скриншот

Российские оккупанты планируют провести парад в Москве 9 мая 2023. Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет использовать мероприятие в имиджевых интересах, однако вместо себя он планирует отправить двойника. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

"Президент России Владимир Путин считает, что явление президента-героя во время парада в честь дня победы - это лучшее решение. Конечно, сам Путин принимать участие в столь рискованной по многим причинам ситуации не намерен, планируется выход двойника. Глава государства считает, что провокация с "ударом" беспилотного летательного аппарата по его квартире в Кремле, удалась на славу, и выход к народу смельчака-президента, практически сразу после теракта-покушения на него лично, лишь укрепит его образ как отчаянного героя, дерзко смотрящего в глаза опасности", - говорится в сообщении.

По данным канала, Путин опасается, что дублер может сказать что-то лишнее на параде, поэтому текст выступления президент РФ пишет лично, а "дублер строго предупрежден насчёт недопустимости импровизаций".

видео дня

По данным канала, в Кремле планируют пустить слух, что Путин якобы находился на выходных в своей резиденции в Сочи, то есть "практически в зоне прилёта украинских беспилотников".

Однако на самом деле российский диктатор практически не появляется в резиденции в Сочи после "удара" по Крымскому мосту.

"Сам Путин действительно на выходных занимался тем, что писал речь для своего дублера, которую тот должен произнести слово в слово во время парада, но делал это президент в бункерном помещении в другой своей резиденции, находящейся в куда большей безопасности в отличие от сочинской. На выходных Путин опять чувствует себя не лучшим образом и находится под постоянным контролем лечащих врачей", - сообщили на канале.

"Бавовна" в центре Москвы 3 мая

В среду, 3 мая, в Москве прозвучали взрывы прямо в районе Кремля. Это произошло около трех часов ночи. Дрон атаковал купол Сенатского дворца. В Кремле инцидент назвали "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента России".

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что отменять из-за инцидента парад на Красной площади 9 мая пока не планируется.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и на российского диктатора Владимира Путина. По его словам, наше государство использует оружие для защиты своей территории.

В Институте изучения войны считают, что Россия могла самостоятельно устроить удар БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести важность ведения войны против Украины до российской внутренней аудитории, а также чтобы создать условия для более широкой социальной мобилизации.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт.

Другие новости: