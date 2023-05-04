Россия, вероятно, инсценировала атаку на Кремль – ISW

У российских оккупантов было несколько причин для этого, считают аналитики.

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БПЛА упал на Кремль / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Россия могла самостоятельно организовать нанесение удара БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести важность ведения войны против Украины до российской внутренней аудитории, а также чтобы создать условия для более широкой социальной мобилизации.

Аналитики Института изучения войныISW отмечают, что несколько признаков указывают на то, что удары были проведены внутренними силами, и целенаправленно организованы.

"Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали удивление", - говорится в материале.

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Цирк перед 9 мая

Аналитики также отмечают, что Кремлю не удалось своевременно и последовательно дать информационный ответ на другие военные унижения, включая потерю захваченных ранее Балаклеи и Херсона в сентябре и ноябре 2022 года.

"Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии ударов предполагает, что Россия инсценировала этот инцидент в непосредственной близости от празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное", - говорится в материале.

Отмена парада и новая мобилизация

Кроме того, Кремль может использовать такую "атаку", чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая, что, вероятно, усилит информационную работу, изображающую войну против Украины как прямую угрозу соблюдению Россией "почитаемых исторических событий".

В ISW ранее оценивали, что РФ использует ряд мер, чтобы представить свою захватническую войну против Украины как экзистенциальную для российской аудитории и подготовиться к более широкой социальной мобилизации.

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была осуществлена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что на Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Также он добавил, что удар по Кремлю, в отличие от террористических атак агрессора России на украинские города, нельзя назвать терактом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт. По его словам, Украине нет никакого смысла атаковать Кремль. Также он добавил, что клан Путина потерял силовой контроль над страной и инцидент может сигнализировать, в том числе, и о подпольной работе местных сил сопротивления.

Смотрите видео - советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Москвы в адрес Киева из-за ночных ударов дронов по Кремлю:

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