УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия, вероятно, инсценировала атаку на Кремль – ISW

Сергей Кущ
4 мая 2023, 08:11 обновлено 4 мая, 08:11
19
У российских оккупантов было несколько причин для этого, считают аналитики.
БПЛА упал на Кремль
БПЛА упал на Кремль / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Россия могла самостоятельно организовать нанесение удара БПЛА по Кремлю 3 мая, пытаясь донести важность ведения войны против Украины до российской внутренней аудитории, а также чтобы создать условия для более широкой социальной мобилизации.

Аналитики Института изучения войныISW отмечают, что несколько признаков указывают на то, что удары были проведены внутренними силами, и целенаправленно организованы.

"Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, что его предполагаемые политические последствия перевешивали удивление", - говорится в материале.

видео дня

Цирк перед 9 мая

Аналитики также отмечают, что Кремлю не удалось своевременно и последовательно дать информационный ответ на другие военные унижения, включая потерю захваченных ранее Балаклеи и Херсона в сентябре и ноябре 2022 года.

"Быстрое и последовательное изложение официальной российской версии ударов предполагает, что Россия инсценировала этот инцидент в непосредственной близости от празднования Дня Победы 9 мая, чтобы представить войну своей внутренней аудитории как нечто экзистенциальное", - говорится в материале.

Отмена парада и новая мобилизация

Кроме того, Кремль может использовать такую "атаку", чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая, что, вероятно, усилит информационную работу, изображающую войну против Украины как прямую угрозу соблюдению Россией "почитаемых исторических событий".

В ISW ранее оценивали, что РФ использует ряд мер, чтобы представить свою захватническую войну против Украины как экзистенциальную для российской аудитории и подготовиться к более широкой социальной мобилизации.

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была осуществлена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что на Банковой нет никакой информации о ночных атаках беспилотников на Кремль. Украина направляет все свои силы и средства на освобождение своих территорий, а не на нападение на чужие объекты. Также он добавил, что удар по Кремлю, в отличие от террористических атак агрессора России на украинские города, нельзя назвать терактом.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт. По его словам, Украине нет никакого смысла атаковать Кремль. Также он добавил, что клан Путина потерял силовой контроль над страной и инцидент может сигнализировать, в том числе, и о подпольной работе местных сил сопротивления.

Смотрите видео - советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Москвы в адрес Киева из-за ночных ударов дронов по Кремлю:

Вам может быть интересно:

война в Украине Кремль
Реклама

Главное за день

Россия, вероятно, инсценировала атаку на Кремль – ISW

Россия, вероятно, инсценировала атаку на Кремль – ISW

08:11 Мир
Зеленский отправился в Нидерланды и выступит в Гааге с речью – NOS

Зеленский отправился в Нидерланды и выступит в Гааге с речью – NOS

08:02 Украина
Ночью РФ атаковала дронами Киев, Одессу и другие города, гремели взрывы: что известно

Ночью РФ атаковала дронами Киев, Одессу и другие города, гремели взрывы: что известно

06:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:12

Гороскоп на сегодня 4 мая 2023: Водолеям грозит одиночество, а Ракам нужно быть осторожней

08:11

Россия, вероятно, инсценировала атаку на Кремль – ISWВидео

08:02

Зеленский отправился в Нидерланды и выступит в Гааге с речью – NOS

07:42

На Кубани из-за попадания беспилотника ночью горел нефтезаводВидео

07:32

Доллар "забуксовал": украинцам озвучили приятный прогноз до конца неделиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:51

Ночью РФ атаковала дронами Киев, Одессу и другие города, гремели взрывы: что известно

06:20

Хорошие русские перемешались с плохимимнение

05:10

Женщина отказалась называть своего ребенка в честь бывшего, тот теперь в бешенстве

04:40

В России отменили все парады, Кремль начал играть в поражение – политологВидео

Реклама
03:31

Чем поливать любые растения для пышного цветения: поможет дешевое средство из аптечки

03:20

Даже яйца дольше варить: нашумевший рецепт лучших чебуреков за 7 минут всего из 3 ингредиентовВидео

02:35

"Точки уже очерчены": эксперт рассказал, хватит ли у россиян потенциала для расширения линии фронтаВидео

02:02

От пледов до декора: как с пользой использовать старые ненужные футболки

01:35

Эксперт спрогнозировал, возможна ли долгая осада Крыма украинской армиейВидео

00:51

Всего 1 действие принесет успех каждому 4 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

00:22

Наделены мощной энергетикой и стальным характером: женщины с этими именами преодолевают все трудности

00:15

"Обедаем, как короли": женщина кормит своих детей одуванчиками и крапивой

03 мая, среда
23:46

Самый несчастный день: приметы на 5 мая и что нельзя делатьВидео

23:15

Квартира Путина и не только: стало известно, что находится в кремлевском здании, где был взрывВидео

23:12

"Перепрыгивают трупы, чтобы продвинуться": офицер ВСУ рассказал о бешеных потерях РФ под БахмутомВидео

Реклама
23:05

"Приди в себя, Филя": Киркоров изуродовал свои брови и шокировал россиянВидео

22:30

Проблемы в отношениях и на работе: у 4 знаков зодиака в мае начнется черная полосаВидео

22:09

Жертвы моментально возросли: Зеленский сделал заявление об обстреле ХерсонаВидео

22:07

Задача для самых умных: только люди с высоким IQ найдут ошибку на изображении больничной палаты

22:06

Ракеты Hydra-70, гаубицы и другое: США объявили новый пакет помощи УкраинеВидео

21:53

"В ближайшие дни или даже сегодня": РФ может атаковать Офис президента Украины - СнегиревВидео

20:56

Террорист Гиркин разразился истерикой из-за удара по Кремлю и призвал Путина "уничтожить Украину"Видео

20:47

Медведев пригрозил Зеленскому убийством: в ОП указали на его "балабольство"Видео

20:19

В Украину несется резкое похолодание: синоптик назвала, сколько продлится холодинаВидео

20:08

"Умерший папа звал её к себе": в Умани мужчина опознал погибшую жену по халату, а сына - по кофточкеВидео

19:50

Как часто надо поливать помидоры: золотое правило удивит богатым урожаем

19:10

"Мы не атакуем ни Путина, ни Москву": Зеленский прокомментировал "атаку" на КремльВидео

19:05

Атака на Кремль: во время взрыва на крыше резиденции Путина заметили двух "карлсонов"Видео

18:47

После разглашения о визите Зеленского в Германию может назревать скандал - The Guardian

18:44

Серьёзно, 2 ракеты с ядерной боевой частью привезли на аэродром для удара по Украине?мнение

18:42

Создатель искусственного интеллекта сожалеет о разработке: ее может использовать Путин

18:06

В России СМИ заявили, что по Киеву готовятся нанести ядерный ударВидео

17:29

Должны были уехать 116 человек: оккупанты обстреляли пассажирский поезд в Херсоне

17:20

Испугались удара ВСУ: оккупанты перегнали большинство кораблей из Крыма в РФ – ГУРВидео

17:17

4 знака зодиака окутает успехом в мае: кому серьезно повезетВидео

Реклама
16:59

В Украине будут изымать символы "советщины": ВРУ приняла закон "АнтиПушкин"

16:55

"Уже все началось": напуганный Пригожин в истерике заявил, что ВСУ пошли в наступлениеВидео

16:48

Алла Пугачева внезапно вернулась в МосквуВидео

16:32

Парад на 9 мая будет: в Кремле Песков сделал хорошую мину при плохой игре после атаки дроновВидео

16:18

Взрыв над Кремлем всколыхнет всю Россиюмнение

15:53

Неизвестный беспилотник ударил по Кремлю: у Зеленского заявили, что ничего не знают

15:50

Скоро будут наступательные действия, а после них и самолеты - ЗеленскийВидео

15:29

Близких родственников погибших на войне демобилизуют: ВРУ одобрила решение

15:17

Меган Фокс съехала от скандалиста-жениха - СМИ

15:12

Мощный взрыв и искры в небе: в Кремле начался пожар после ночной атакиВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять