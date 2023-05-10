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Пригожин сменил риторику и воспользовался 9 мая, чтобы высмеять "бункерного деда" - ISW

Анна Ярославская
10 мая 2023, 08:01 обновлено 10 мая, 08:05
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Главарь "вагнеровцев" Пригожин раньше пытался повысить авторитет российского диктатора с помощью риторических трюков, но теперь мишенью стал сам Путин.
Евгений Пригожин, Владимир Путин
Пригожин жестко высмеял Путина 9 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин воспользовался праздником 9 мая, который в стране-агрессоре РФ отметили убогим парадом на Красной площади, как возможностью высмеять российского диктатора Владимира Путина и подвергнуть сомнению его суждения. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

При обсуждении дефицита боеприпасов и будущих перспектив войск РФ на фронте в Украине Пригожин вспомнил фигуру "счастливого дедушки", который "думает, что он хороший", но "дед" оказывается "полным му**ком".

Пригожин также отметил, что неназванные фигуры (вероятно, речь идет о Путине и чиновниках российского МО) должны прекратить красоваться на Красной площади. Вероятно, Пригожин подразумевает Путина, которого часто называют "дедом" (точнее "бункерным дедом").

видео дня

Аналитики отмечают, что и раньше Пригожин нападал на других российских высокопоставленных чиновников и офицеров по именам, но не делал этого в отношении Путина.

Пригожин ранее пытался повысить авторитет российского диктатора с помощью подобных риторических трюков.

Заявления Пригожина 9 мая

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 9 мая, поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. Он угрожал рассказать о реальной ситуации на фронте. Пригожин установил для диктатора и дедлайн - время окончания парада на Красной площади.

После назначенного времени Пригожин опубликовал видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило группировке наемников обещанные боеприпасы. Главарь ЧВК рассказал о бегстве с фронта подразделения минобороны РФ и 72-й бригады.

Позже Пригожин жестко набросился на российского диктатора якобы из-за снарядного "голода" у "вагнеровцев".

Смотрите видео о том, как Пригожин называет Путина "му**ком":

Скриншот

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