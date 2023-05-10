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В РФ заявили об "атаке" дронов на полигон в Воронежской области: 14 военных пострадали

Алёна Воронина
10 мая 2023, 10:13 обновлено 10 мая, 10:16
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Два начиненных взрывчаткой беспилотника якобы упали на полигон и ранили находившихся там российских военных.
Российские военные, взрыв
В Воронежской области заявили об атаке дронов со взрывчаткой на полигон/ Facebook, УНИАН

В Воронежской области страны-агрессора РФ заявили, якобы в ночь на среду, 10 мая, два беспилотника "атаковали" полигон.

В результате пострадали 14 российских оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, якобы два дрона, которые были начинены взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались во время падения.

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"Два беспилотника атаковали военный полигон в Воронежской области. По данным "Базы", это произошло сегодня ночью. Два БПЛА, начиненные взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались во время падения. Пострадали около 14 военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет", – говорится в сообщении.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что 72-я бригада Вооруженных сил РФ понесла разгромные потери и под натиском 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сбежала со своих позиций на Бахмутском направлении. Об этом 9 мая сообщил лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Но, как уточнил Андрей Билецкий – командир тактической группы "Азов", входящей в состав 3-й ОМБр – площадь освобожденной территории даже больше, чем говорил "повар" Путина.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что Путин во время своего выступления на параде 9 мая в Москве не говорил о каких-то существенных изменениях в ведении войны против Украины. Однако он повторил пропагандистские тезисы о том, что Запад якобы ведет глобальную "войну" против России. Глава Кремля хотел убедить россиян, будто РФ успешно противостоит Западу. Такие заявления и такая направленность речи Путина указывают на то, что он не собирается менять что-то в своих планах относительно Украины и готовит российское общество к затяжной войне.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть все необходимые ресурсы, в частности оружие, для того, чтобы отвоевать территории, которые были захвачены российской оккупационной армией с 24 февраля. Глава Госдепа отметил, что речь идет не только о вооружении, но и о подготовке людей.

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