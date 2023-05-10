Среди элит РФ назревает серьезный конфликт: Денисенко сказал, когда он взорвется

В России уже скоро может произойти большой конфликт и раскол среди элит. На это уже указывают конкретные события.

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РФ стоит на пороге серьезного конфликта между элитами, говорит Денисенко/ УНИАН

Страна-агрессор РФ стоит на пороге большого внутриэлитного конфликта, который вполне вероятно может вспыхнуть в течение следующих нескольких месяцев.

На назревание такого конфликта указывают, в частности, и события, произошедшие 9 мая. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в интервью Главреду.

Он отмечает, что хоть парад 9 мая в Москве был провальным, это событие само по себе вряд ли повлияет на авторитет российского диктатора Владимира Путина среди россиян. А вот что может повлиять на его авторитет – то это озвученные в этот день заявления владельца российской военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина.

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"Провальный парад сам по себе вряд ли на что-то может повлиять. Более важно то, что он состоялся на фоне заявлений Пригожина, в которых он прямым текстом обвиняет высшее руководство РФ. В частности, он говорит о том, что российская 72 бригада оголила фланги и сбежала с поля боя под Бахмутом, а также заявил о попадании "Хаймарса" в один из руководящих пунктов недалеко от города", – отмечает Денисенко.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва, сообщает Uifuture.org.

По его словам, такие события могут свидетельствовать о том, что среди элит страны-агрессора России назревает серьезный конфликт и раскол.

"По сути, это свидетельствует о том, что внутри российских элит на самом деле может назревать определенный раскол. Превратятся ли эти распри в реальный конфликт элит –пока говорить рано. Но то, что они уже стоят на пороге глобального внутриэлитного конфликта, который теоретически может разразиться в течение следующих нескольких месяцев – это факт", – сказал Денисенко.

Могут ли свергнуть Путина в РФ

Журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев ранее отмечал, что между башнями Кремля продолжается война, и российского диктатора Владимира Путина могут "попросить на выход" из президентского кабинета. Его могут не устранять физически, а просто предъявить ультиматум, чтобы он ушел сам и не создавал больше проблем. При этом Киселев отмечал, что Путин уже не имеет поддержки среди россиян, поэтому, если с диктатором РФ что-то случится, все лишь перекрестятся с облегчением.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что в РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется. По словам эксперта, в РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар дронов по Кремлю, отмечал, что Кремль мог быть атакован беспилотниками из-за внутрироссийского противостояния. Версий, почему была совершена такая атака, может быть несколько – от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал крах РФ. Он подчеркнул, что Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди. Данилов описал, какое будущее ждет страну-агрессора РФ – после поражения в полномасштабной войне против Украины Россию ждут "распад, суд, контрибуции".

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