Лукашенко почудились диверсанты: испуганный НАТО диктатор созвал "экстренное совещание"

Подконтрольная агрессору России Беларусь ожидает, дескать "обострения ситуации у своих границ", сказал воображаемый президент РБ Александр Лукашенко.

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Лукашенко испугался "наращивания военного потенциала НАТО" / Коллаж скриншот соцсети, УНИАН

Главе правящего режима в Беларуси Александру Лукашенко доложили о якобы ожидании "обострения ситуации" у границ подконтрольной Кремлю республики, а самому диктатору привиделись "диверсанты". Также он пожаловался на, мол, "наращивание военного потенциала НАТО и провокации на границе". В связи с этим Лукашенко решил собрать на совещание силовиков.

Как сообщает Белта, Лукашенко сказал, что обстановка вокруг Беларуси, мол, "остается сложной", а возле границ, дескать, "наращивается военный потенциал НАТО и происходят провокации".

Также он углядел и якобы "диверсантов" в Беларуси.

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"Отложить это совещание мы не могли: ситуация нас заставляет реагировать на складывающуюся ситуацию. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные меры на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел услышать исчерпывающие предложения по противодействию", - сказал белорусский директор.

Примечательно, что председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель также заявил о необходимости совещания, в первую очередь, в связи с "темой боевых действий на южном направлении". Однако прямо об Украине он не сказал.

Лукашенко неудачно поклянчил у Украины "перемирие"

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее, мол, "призвал к объявлению перемирия в Украине".

В частности, он выступил за якобы "прекращение боевых действий, перемещения войск и поставок оружия обеим сторонам", а также призвал к, дескать, "переговорам без предварительных условий".

Также Лукашенко жаловался, что в Беларуси кто-то, мол, готовит "государственный переворот", а самого главу РБ "втягивают в войну".

Дескать, именно поэтому он выступил за размещения ядерного оружия в Беларуси. Причем Лукашенко готов просить у Москвы не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие.

Кроме того, Лукашенко обиделся, что ему указали на прогиб под Путина. В ответ белорусский диктатор обвинил во всех бедах Запад и Украину и пожаловался на, дескать, "непонимание белорусского менталитета".

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