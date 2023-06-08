Армия РФ потеряли первую линию обороны на Херсонщине: линия фронта изменилась – ISW

Российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва дамбы. В подразделениях 7-й ДШВ и 22 армейском корпусе ВС РФ есть погибшие и пропавшие без вести.

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Оккупанты потеряли первую линию обороны на Херсонщине/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Telegram

После подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС были разрушены многие укрепления первой линии обороны россиян на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Разрушение плотины сильно изменило географию и топографию Херсонского участка фронта на юге Украины, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Наводнение разрушило многие полевые укрепления первой линии, которые российские захватчики планировали использовать для отражения атак защитников Украины. Были нарушены подготовленные оккупантами позиции на восточном берегу Днепра, в частности, на первой линии в Голой Пристани и Алешках.

"Быстрое наводнение, вероятно, заставило российский личный состав и военную технику отступить с основных точек концентрации российских войск в Алешках и Голой Пристани. Ранее российские войска использовали эти позиции для обстрела города Херсон и других населенных пунктов на правом берегу Днепра", – говорится в сообщении.

В ISW процитировали слова пресс-секретаря Южного оперативного командования ВСУ Натальи Гуменюк о том, что войска страны-агрессора России на юге Украины передислоцировали личный состав и военную технику на расстояние от 5 до 15 километров от зоны затопления. Это, в частности, сделало невозможным их артиллерийские обстрелы по некоторым населенным пунктам Правобережья, обстрелы по которым они вели ранее. Кроме этого, вода уничтожила минные поля, которые создали оккупанты вдоль побережья.

Армия РФ понесла потери

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва дамбы Каховской ГЭС. Поэтому захватчики понесли потери в живой силе, а также потеряли много вооружения и военной техники.

В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. В этих подразделениях также были потеряны несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, а также автомобили, бронетанковая техника и т.п.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Сообщалось, что физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. В то же время в NYT заявили, что Каховская ГЭС, скорее всего, была взорвана изнутри и заявили, что нет никаких шансов на независимое расследование катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией Организации Объединенных Наций и Красного Креста из-за подрыва Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что они не помогают в ликвидации последствий подтопления Херсонской области из-за взорванной россиянами ГЭС.

Стало известно о первых погибших из-за подрыва Каховской ГЭС. В Алешках сначала нашли тело одного погибшего, после этого в больницу привезли тела еще двух человек. Мэр города говорит, что погибших будет намного больше.

В Белом доме заявили, что Россия ответственна за разрушение Каховской ГЭС. Разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за случившееся, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Смотрите видео о том, какую катастрофу создала Россия из-за подрыва Каховской ГЭС:

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