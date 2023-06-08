УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Армия РФ потеряли первую линию обороны на Херсонщине: линия фронта изменилась – ISW

Алёна Воронина
8 июня 2023, 07:56 обновлено 8 июня, 08:38
240
Российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва дамбы. В подразделениях 7-й ДШВ и 22 армейском корпусе ВС РФ есть погибшие и пропавшие без вести.
Российские военные, Алешки, подрыв Каховской ГЭС
Оккупанты потеряли первую линию обороны на Херсонщине/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Telegram

После подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС были разрушены многие укрепления первой линии обороны россиян на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Разрушение плотины сильно изменило географию и топографию Херсонского участка фронта на юге Украины, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Наводнение разрушило многие полевые укрепления первой линии, которые российские захватчики планировали использовать для отражения атак защитников Украины. Были нарушены подготовленные оккупантами позиции на восточном берегу Днепра, в частности, на первой линии в Голой Пристани и Алешках.

"Быстрое наводнение, вероятно, заставило российский личный состав и военную технику отступить с основных точек концентрации российских войск в Алешках и Голой Пристани. Ранее российские войска использовали эти позиции для обстрела города Херсон и других населенных пунктов на правом берегу Днепра", – говорится в сообщении.

В ISW процитировали слова пресс-секретаря Южного оперативного командования ВСУ Натальи Гуменюк о том, что войска страны-агрессора России на юге Украины передислоцировали личный состав и военную технику на расстояние от 5 до 15 километров от зоны затопления. Это, в частности, сделало невозможным их артиллерийские обстрелы по некоторым населенным пунктам Правобережья, обстрелы по которым они вели ранее. Кроме этого, вода уничтожила минные поля, которые создали оккупанты вдоль побережья.

Армия РФ понесла потери

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва дамбы Каховской ГЭС. Поэтому захватчики понесли потери в живой силе, а также потеряли много вооружения и военной техники.

В частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. В этих подразделениях также были потеряны несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, а также автомобили, бронетанковая техника и т.п.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН

Сообщалось, что физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. В то же время в NYT заявили, что Каховская ГЭС, скорее всего, была взорвана изнутри и заявили, что нет никаких шансов на независимое расследование катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией Организации Объединенных Наций и Красного Креста из-за подрыва Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что они не помогают в ликвидации последствий подтопления Херсонской области из-за взорванной россиянами ГЭС.

Стало известно о первых погибших из-за подрыва Каховской ГЭС. В Алешках сначала нашли тело одного погибшего, после этого в больницу привезли тела еще двух человек. Мэр города говорит, что погибших будет намного больше.

В Белом доме заявили, что Россия ответственна за разрушение Каховской ГЭС. Разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за случившееся, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Смотрите видео о том, какую катастрофу создала Россия из-за подрыва Каховской ГЭС:

Читайте также:

война в Украине Херсонская область Новая Каховка новости Новой Каховки Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС
Реклама

Главное за день

Армия РФ потеряли первую линию обороны на Херсонщине: линия фронта изменилась – ISW

Армия РФ потеряли первую линию обороны на Херсонщине: линия фронта изменилась – ISW

07:56 Украина
Оккупанты забрали все плавсредства и не выпускают людей из Олешек - мэр

Оккупанты забрали все плавсредства и не выпускают людей из Олешек - мэр

07:55 Украина
Члены НАТО могут отправить войска в Украину - The Guardian

Члены НАТО могут отправить войска в Украину - The Guardian

07:20 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:38

Как оформить отсрочку от мобилизации военкомате: объяснение адвоката

07:56

Армия РФ потеряли первую линию обороны на Херсонщине: линия фронта изменилась – ISWФотоВидео

07:55

Оккупанты забрали все плавсредства и не выпускают людей из Олешек - мэрВидео

07:20

Члены НАТО могут отправить войска в Украину - The Guardian

06:38

Россия ответственна за разрушение Каховской ГЭС – Белый домВидео

Россия готова бросить Крым, Кремль уже осознает свое поражение - ГончарРоссия готова бросить Крым, Кремль уже осознает свое поражение - Гончар
06:17

Подрыв Каховской ГЭС: какие вызовы стоят перед Украиной?мнение

05:00

"Подраспухла": певица Валерия расправила щеки

04:30

"Центр не управляет ситуацией": уже есть первый признак начала развала РФ – ОгрызкоВидео

04:00

Какой сегодня праздник 8 июня: что произошло в мире и кого поздравлять

Реклама
03:43

Стала неузнаваемой: дива Кончита Вурст кардинально сменила имидж

03:13

Почему гениальные хозяйки в СССР мыли окна уксусом, а посуду содой

02:40

Гражданская война в России: Эксперт объяснил о ситуации в Белгороде

01:55

Не только для остановки контрнаступления: эксперт объяснил, зачем РФ подрыв Каховской ГЭСВидео

00:21

"Я отдаю приказы": Зеленский сказал, причастна ли Украина к событиям на территории РФ

00:03

"С бабушкой трудно работать": популярный российский артист унизил Долину

07 июня, среда
23:42

"Я зверь": голливудская актриса показала, как бреет свое лицо

23:41

"Человек-паук" Том Холланд "сломался": актер прекращает карьеру

23:37

Самый строгий день в году: приметы 9 июня и что нельзя делатьВидео

23:26

Страны НАТО могут отправить войска в Украину - РасмуссенВидео

23:21

Путин цинично собрался "спасать" людей на второй день после подрыва ГЭСФотоВидео

Реклама
22:59

"Русский олигарх приглашал": Байкова призналась, получала ли деньги за интимВидео

22:58

"На очереди 2 опасных болезни": ученый рассказал об угрозе после подрыва Каховской ГЭСВидео

22:31

На Херсонщине плавают тела утопленников, а оккупанты не дают спасать людей - ЗеленскийФотоВидео

22:08

Муж Наташи Королевой Тарзан опозорил певицу на всю РоссиюВидео

22:02

"Будет еще больше": стало известно о первых погибших из-за подрыва Каховской ГЭСВидео

21:50

Почему в четверг нужно пить кофе с корицей - лишь мудрые люди знают ответ

21:32

Молили о помощи: из Олешек эвакуировали женщину с детьми, которым дроном передали водуФотоВидео

21:26

Почему свекрови нельзя мыть посуду у невестки: что означает древняя примета

20:49

"Я в шоке": Зеленский без поблажек разнес ООН и Красный крест из-за подрыва ГЭСВидео

20:36

Сергей Стерненко. Оккупанты радуются подрыву ГЭС, а "оппозиция" отмазывает РоссиюВидеоблоги

20:21

"Потный комик": американский телеведущий обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭСФотоВидео

20:11

На прилавки Украины попал продукт с опасным для жизни химпрепаратом

20:10

Среди оппозиционеров РФ нашлись адвокаты Путина: "может, дамба рухнула сама?"мнение

19:28

Шквалы атакуют Украину: синоптики предупредили о неприятностяхВидео

19:14

Путин в очередной раз решил напугать Запад своим безумиеммнение

19:03

Под воду ушли 80% Олешек: оккупанты расстреливают за попытку спастисьВидео

18:51

Что делать с полиэтиленовыми пакетами: 5 способов неожиданного применения

18:46

"В лицо плюнули": 73-летняя Бабкина жестко набросилась на Пугачеву

18:35

Кубраков: из подтопленных районов Херсонщины эвакуированы 1700 человек

18:20

"Собрать тревожный чемоданчик и документы": жителей Энергодара просят покинуть городВидео

Реклама
18:13

"За спиной расстреливали дрг-шника": Огневич поделилась жуткими воспоминаниями

17:58

Наоми Кэмпбелл показала редкое фото дочери от суррогатной мамы

17:56

Трагедия огромная: еще один город в Херсонской области на 100% уходит под водуВидео

17:53

Большие буквы и наклон: как узнать характер человека по почерку

17:22

"Это неправда": контрнаступление ВСУ еще не начиналось - ДаниловВидео

17:20

Favbet Foundation и ФК "Колос" передали ВСУ два внедорожника

17:06

Подтвердилось худшее - у Шеннен Доэрти обнаружились метастазы в головном мозге

17:01

Порча или очищение: зачем люди оставляют соль под кроватью и на пороге

16:54

"Они так по-дикарски это видят": в Минобороны назвали цель РФ в подрыве дамбы ГЭСФотоВидео

16:47

Неприятные последствия и большая ссора: почему нельзя оставлять грязную посудуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять