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На базе ЧВК "Вагнер" в Мали заметили турецкие Bayraktar

Яна Ставская
8 сентября 2023, 02:20
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Два Bayraktar в 2022-м заказывало правительство Мали, но на фотографиях их больше.
На базе ЧВК 'Вагнер' в Мали заметили турецкие Bayraktar
В настояшее время база якобы под контролем Минобороны Шойгу / Коллаж Главреда. Фото: The Insider

На территории аэропорта Севарэ в Мали, которую ЧВК "Вагнер" использует как военную базу в африканской республике, заметили сразу три БПЛА Bayraktar.

Об этом пишет издание The Insider, получившее фотографию, сделанную над базой российских головорезов с воздуха.

Указывается, что два Bayraktar еще в декабре 2022 года заказывало правительство Мали. Однако новые фотографии показывают, что их больше и что они развернуты на самой базе ЧВК "Вагнер".

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Журналисты напоминают, что эта база была атакована исламистскими боевиками в апреле 2023-го.

Фотографии были сняты 30 августа.

"Судя по всему, они были сняты с вертолета, вылетающего из военной базе в Севарэ вскоре после того, как самолет Пригожина с командой базы ЧВК Вагнера был сбит недалеко от Твери", - говорится в публикации.

Источники внутри бывшей группы Вагнера сообщили The Insider, что контроль над военной базой в Севарэ в настоящее время был передан представителям Министерства обороны России.

Гибель Пригожина и судьба "Вагнера"

23 августа самолет, принадлежащий ЧВК "Вагнер", рухнул в Тверской области. Российские следственные органы утверждают, что в авиакатастрофе погиб сам главарь боевиков Евгений Пригожин и его прихвостень Уткин.

Смерть Пригожина признал уже сам Путин. Однако "вагнеровцы" полагают, что к крушению самолета причастен сам Кремль. Также были данные, что бизнес-джет ЧВК был сбит двумя ракетами ПВО.

Эксперты в целом соглашаются, что Пригожина, скорее всего, "убрали", так как Путин не смог простить своему "повару" вооруженный мятеж в июле 2023 года. Ведь тогда Пригожин поставил под сомнение авторитет Путина и его легитимность.

Кроме того, заинтересованными в смерти Пригожина были министр обороны Сергей Шойгу и начальник ВС РФ Валерий Герасимов, против которых изначально и затевался мятеж ЧВК.

Известно, что "Вагнер" сейчас лишен тяжелой техники. После событий 23 августа переброшенные в Беларусь "вагнеровцы" отправились домой.

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война в Украине Мали Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Bayraktar
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