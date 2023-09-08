На базе ЧВК 'Вагнер' в Мали заметили турецкие Bayraktar

На территории аэропорта Севарэ в Мали, которую ЧВК "Вагнер" использует как военную базу в африканской республике, заметили сразу три БПЛА Bayraktar.
Об этом пишет издание The Insider, получившее фотографию, сделанную над базой российских головорезов с воздуха.
Указывается, что два Bayraktar еще в декабре 2022 года заказывало правительство Мали. Однако новые фотографии показывают, что их больше и что они развернуты на самой базе ЧВК "Вагнер".
Журналисты напоминают, что эта база была атакована исламистскими боевиками в апреле 2023-го.
Фотографии были сняты 30 августа.
"Судя по всему, они были сняты с вертолета, вылетающего из военной базе в Севарэ вскоре после того, как самолет Пригожина с командой базы ЧВК Вагнера был сбит недалеко от Твери", - говорится в публикации.
Источники внутри бывшей группы Вагнера сообщили The Insider, что контроль над военной базой в Севарэ в настоящее время был передан представителям Министерства обороны России.
Гибель Пригожина и судьба "Вагнера"
23 августа самолет, принадлежащий ЧВК "Вагнер", рухнул в Тверской области. Российские следственные органы утверждают, что в авиакатастрофе погиб сам главарь боевиков Евгений Пригожин и его прихвостень Уткин.
Смерть Пригожина признал уже сам Путин. Однако "вагнеровцы" полагают, что к крушению самолета причастен сам Кремль. Также были данные, что бизнес-джет ЧВК был сбит двумя ракетами ПВО.
Эксперты в целом соглашаются, что Пригожина, скорее всего, "убрали", так как Путин не смог простить своему "повару" вооруженный мятеж в июле 2023 года. Ведь тогда Пригожин поставил под сомнение авторитет Путина и его легитимность.
Кроме того, заинтересованными в смерти Пригожина были министр обороны Сергей Шойгу и начальник ВС РФ Валерий Герасимов, против которых изначально и затевался мятеж ЧВК.
Известно, что "Вагнер" сейчас лишен тяжелой техники. После событий 23 августа переброшенные в Беларусь "вагнеровцы" отправились домой.
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