ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

Известно, что по меньшей мере 10 танков Leopard 2 были повреждены.

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Стало известно, сколько уничтоженных танков Leopard 2 / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

За 13 недель украинского контрнаступления ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 из 71, которые были поставлены Украине странами Запада.

По данным издания Forbes, все потери танков произошли на площади более 64 квадратных километров в районе Малой Токмачки и Работиного.

Известно, что по меньшей мере 10 танков были повреждены. Техника ремонтируется в Польше и Германии и возвращается на поле боя. В материале издания утверждается, что эти танки могут неоднократно быть повреждены, отправиться на ремонт и вернуться на фронт.

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"Вполне возможно, что почти каждый член экипажа пяти уничтоженных танков - всего 20 человек - покинул свою машину до того, как она сгорела или взорвалась", - предполагает Forbes.

Для выживания военных у Leopard 2 есть специальный башенный отсек для 120-миллиметровых боеприпасов, которые при ударе взрываются наружу. Отмечается, что попадание в российский Т-72 может взорвать танк и экипаж.

Напомним, что Запад дал Украине 60 Leopard и оставил без прикрытия с воздуха. У Украины нет ресурсов, чтобы проводить атаки, на которых настаивает Запад, государство намерено сохранить свою армию, пишут журналисты The Economist.

Неизвестная страна выкупила у Бельгии танки Leopard для Украины. После тщательной реконструкции первые машины уже отправляются в Украину через Германию и Италию. По дороге их оснастят новыми системами вооружения.

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