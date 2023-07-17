Стоят более 100 тысяч оккупантов и 900 танков: РФ стянула очень мощную группировку

Противник сосредотачивает все для того, чтобы прорвать оборону украинских защитников.

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Сергей Череватый о ситуации на фронте / 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, armyinform.com.ua

Заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый заявил, что Россия стянула на Лимано-Купянском направлении очень мощную группировку - более 100 тысяч личного состава.

"На Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку - более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО. Для понимания - на пике численности советских войск в Афганистане было 120 тысяч. Враг сконцентрировал там десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения, как резерв территориальные войска, ЧВК", – рассказал Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, противник сосредотачивает все для того, чтобы прорвать оборону украинских защитников.

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"Наши воины стойко держат оборону и не дают врагу окончательно перехватить инициативу. Там идет постоянное уничтожение врага и его техники. Поэтому ему нужно ее обновлять и ротировать свой личный состав. Плюс на фоне того, что они анонсировали еще в начале весны большое стратегическое наступление, им больше всего хочется показать хоть какой-то успех. Поэтому они именно на том направлении сконцентрировали максимум своих усилий, чтобы показать, что они знатны на какие – то наступательные действия после провала Бахмутской операции", - добавил Череватый.

Контрнаступление ВСУ

16 июля сообщалось, что на фронте российские оккупанты начали активно наступают на Купянском направлении, а ситуация на Востоке несколько обострилась, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о контраступлении ВСУ. По его словам, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

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