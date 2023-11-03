"Не меньший диктатор": стало известно, какого потенциального преемника боится Путин

Одного из своих возможных преемников глава Кремля пытается "убирать" подальше от себя, потому что у них разные видения, в том числе и войны против Украины.

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Стало известно, какого потенциального преемника боится Путин/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook Клочек

Российский диктатор Владимир Путин опасается одного из своих потенциальных преемников на посту президента страны-агрессора России – секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. У них не совпадают взгляды в разных вопросах, в том числе и относительно войны против Украины.

Путин пытается дистанцироваться от секретаря российского Совбеза, но при этом Патрушев уже практически полностью перебрал на себя власть. Такое мнение высказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду.

"Я думаю, что он уже полностью перебрал на себя власть, и его силовой блок моделирует различные ситуации. Интересный нюанс – когда в Россию с визитом прилетал Си Цзиньпин, была проведена встреча с чиновниками РФ. Патрушева на этой встрече не было – Путин отправил его в командировку", – отметил Клочок. видео дня

Эксперт подчеркнул: такое поведение Путина в отношении Патрушева указывает на то, что они мягко говоря, не очень контактируют. У главы Кремля и секретаря Совета Безопасности РФ несколько иное видение внешней политики, в том числе и войны против Украины.

В то же время эксперт отмечает, что Патрушев – не меньший диктатор, чем Путин.

"Но он очень последовательно налаживает связи с Китаем – перед этим он ездил в Китай, потом ездил Шойгу. Сейчас снова поехал Шойгу, хотя его представительство было не столь обязательным, потому что уровень представительства военных представителей и представителей силовых ведомств стран на форуме в Пекине очень разные – от заместителей до атташе. То есть это не самый высокий уровень. Но Шойгу улетел в Пекин именно как официальный представитель. А перед этим на смотрины в Китай летал Мишустин, который согласно Конституции РФ должен стать преемником Путина. Но Мишустин, вероятно, слабоват для этой роли и не из команды Патрушева", – рассказал Клочок.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко спрогнозировал шаги Путина. По словам Фесенко, Путин может готовить серию терактов или новые региональные конфликты.

Напомним, российский правозащитник Марк Фейгин отмечал: Путин думает, что нашел способ "решения проблемы в Украине". Глава Кремля на фоне событий в мире мог увидеть выгодную для себя ситуацию, которая, по его мнению, помогла бы ему выйти "сухим из воды".

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