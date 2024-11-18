Отключение электроэнергии: как уберечь бытовую технику - важные советы ГСЧС

Не стоит пытаться самостоятельно ремонтировать электроснабжение или вмешиваться в электрощитовые.

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В ГСЧС рассказали как не уничтожить имущество во время отключений / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избежать повреждения электроприборов во время отключений

Можно ли использовать газовые плиты для обогрева помещений

Перепады напряжения после восстановления электроснабжения могут повредить электроприборы. Однако имущество может будет целым и невредимым, если знать некоторые особенности. ГСЧС рассказывает о нескольких правилах.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Чтобы уберечь бытовую технику в период применения графиков отключения электроэнергии, важно соблюдать несколько простых условий.

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Отключайте технику от сети и используйте стабилизаторы напряжения. Подключайте приборы не сразу, а через 30 минут после появления света, делайте это постепенно, чтобы избежать резкого роста нагрузки. Покупайте сертифицированную технику только у проверенных продавцов и пользуйтесь ею в соответствии с инструкциями. Следите за использованием обогревателей и генераторов. Не устанавливайте электроприборы на горючие поверхности. Не используйте газовые плиты для обогрева помещений. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электроснабжение или вмешиваться в электрощитовые. Электрогенераторы используйте только на улице. Не разводите открытый огонь в помещениях или на балконе для обогрева.

"Соблюдение этих советов поможет сохранить ваше имущество целым и избежать опасных ситуаций", - отметили в ГСЧС.

Отключение света в Украине - что известно

Как известно, 17 ноября Украина оказалась под ракетной атакой России. По причине масштабной ракетной атаки в отдельных регионах страны были введены экстренные отключения электроэнергии.

Как писал Главред, после такого удара в Украине вводят графики. Причиной временного возвращения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.

Вполне вероятно, что свет будут выключать на постоянной основе. Директор Центра исследований энергетики Харченко, все будет зависеть и от температуры воздуха.

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Что такое веерные отключения электроэнергии? Веерные отключения электроэнергии - поочередные или погрупповые отключения (с помощью коммутационных аппаратов) потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует ее частотной разгрузке, реже - температурной разгрузке оборудования подстанций или линий электропередач, пишет Википедия.

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