Отключение электроэнергии: как уберечь бытовую технику - важные советы ГСЧС

Вы узнаете:
- Как избежать повреждения электроприборов во время отключений
- Можно ли использовать газовые плиты для обогрева помещений
Перепады напряжения после восстановления электроснабжения могут повредить электроприборы. Однако имущество может будет целым и невредимым, если знать некоторые особенности. ГСЧС рассказывает о нескольких правилах.
Чтобы уберечь бытовую технику в период применения графиков отключения электроэнергии, важно соблюдать несколько простых условий.
- Отключайте технику от сети и используйте стабилизаторы напряжения.
- Подключайте приборы не сразу, а через 30 минут после появления света, делайте это постепенно, чтобы избежать резкого роста нагрузки.
- Покупайте сертифицированную технику только у проверенных продавцов и пользуйтесь ею в соответствии с инструкциями.
- Следите за использованием обогревателей и генераторов.
- Не устанавливайте электроприборы на горючие поверхности.
- Не используйте газовые плиты для обогрева помещений.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электроснабжение или вмешиваться в электрощитовые.
- Электрогенераторы используйте только на улице.
- Не разводите открытый огонь в помещениях или на балконе для обогрева.
"Соблюдение этих советов поможет сохранить ваше имущество целым и избежать опасных ситуаций", - отметили в ГСЧС.
Отключение света в Украине - что известно
Как известно, 17 ноября Украина оказалась под ракетной атакой России. По причине масштабной ракетной атаки в отдельных регионах страны были введены экстренные отключения электроэнергии.
Как писал Главред, после такого удара в Украине вводят графики. Причиной временного возвращения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.
Вполне вероятно, что свет будут выключать на постоянной основе. Директор Центра исследований энергетики Харченко, все будет зависеть и от температуры воздуха.
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Что такое веерные отключения электроэнергии?
Веерные отключения электроэнергии - поочередные или погрупповые отключения (с помощью коммутационных аппаратов) потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует ее частотной разгрузке, реже - температурной разгрузке оборудования подстанций или линий электропередач, пишет Википедия.
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