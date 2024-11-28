Жесткие отключения могут исчезнуть: нардеп сказал, когда восстановят энергосистему

Защитные сооружения спасли оборудование, где они были построены, но где их нет - были повреждены трансформаторы большой мощности, рассказал Сергей Нагорняк.

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Сколько времени понадобится Украине, чтобы восстановить энергосистему после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ГСЧС Львовщины, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

Атака РФ была сосредоточена на подстанциях "Укрэнерго"

Стабильную работу энергосистемы восстановят за 2-3 дня

В отдельных регионах, где более серьезные повреждения, это займет больше времени

На восстановление стабильной работы украинской энергосистемы после комбинированной атаки России может понадобиться несколько дней. В отдельных регионах этот процесс займет больше времени. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире программы "Ранок.LIVE".

"Большинство атак было сосредоточено именно по подстанциям "Укрэнерго". Там, где были построены защитные сооружения, эти защитные сооружения уберегли дорогостоящее оборудование. Там, где защитные сооружения еще не построены, соответственно, было поражение трансформаторов большой мощности", - рассказал нардеп.

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По его словам, стабильную работу энергосистемы, вероятно, восстановят в течение двух-трех суток. Однако сроки могут отличаться в зависимости от повреждений в разных регионах.

"В некоторых регионах ситуация может быть более сложной, в некоторых ситуация немножко лучше", - отметил Нагорняк.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине ухудшилась ситуация в энергосистеме после массированного обстрела России, поэтому "Укрэнерго" вводит жесткие графики отключения света до конца 28 ноября. Это связано с повреждением энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки.

Также после массированного обстрела РФ Херсон может остаться без электроэнергии на несколько дней. Начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения, сначала для объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого, этой зимой в Украине могут быть отключения света по 4-8 часов в день, сообщил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований. По его словам, вероятно, будут применяться графики отключений, подобные тем, что есть сейчас.

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Кто такой Сергей Нагорняк? Сергей Нагорняк - народный депутат Украины 9-го созыва. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

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