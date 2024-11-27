Графики отключения света на 28 ноября: как долго не будет электроэнергии

Вы узнаете:
- В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света
- В объеме скольких очередей будут выключать свет 28 ноября
В Украине в четверг, 28 ноября, будут действовать графики отключения света. Их вводят почти на весь день. Об этом сообщает Укрэнерго.
Для бытовых потребителей вводят графики отключения света в объеме одной очереди. Они будут введены с 8:00 до 19:00. Также будут действовать графики для промышленности и бизнеса в период с 7:00 до 20:00.
"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
ДТЭК опубликовало графики отключения света на 28 ноября для Днепропетровской и Одесской областей.
Время применения графиков отключений света и объем ограничений могут измениться в течение дня. Энергетики также советуют не включать одновременно несколько мощных приборов после включения света по графику.
Отключение света в Украине - что известно
Как писал Главред сегодня, в Украине ввели экстренные ограничения, ведь в Тернополе возникла сложная ситуация с электроснабжением. Когда электричество снова появится в домах тернополян, пока не понятно.
Отмечается, что в связи с ночным ударом России по городу, в Тернополе перебои со светом и водой. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения.
Кроме этого, без света придется сидеть дольше. 26 ноября графики отключения света будут действовать в период с 14:00 до 21:00.
Другие новости:
- В Тернополе перебои со светом и водой: что известно о ночной атаке дронов
- Отключения света по Украине усиливаются: какие графики в Киеве и еще 3 областях
- Ограничения будут почти весь день: графики отключения света на 27 ноября
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред