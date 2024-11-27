Графики отключения света на 28 ноября: как долго не будет электроэнергии

Графики отключения света будут действовать с 8:00 до 19:00.

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График отключения света в Украине на 28 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света

В объеме скольких очередей будут выключать свет 28 ноября

В Украине в четверг, 28 ноября, будут действовать графики отключения света. Их вводят почти на весь день. Об этом сообщает Укрэнерго.

Для бытовых потребителей вводят графики отключения света в объеме одной очереди. Они будут введены с 8:00 до 19:00. Также будут действовать графики для промышленности и бизнеса в период с 7:00 до 20:00.

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"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

ДТЭК опубликовало графики отключения света на 28 ноября для Днепропетровской и Одесской областей.

Время применения графиков отключений света и объем ограничений могут измениться в течение дня. Энергетики также советуют не включать одновременно несколько мощных приборов после включения света по графику.

Отключение света в Украине - что известно

Как писал Главред сегодня, в Украине ввели экстренные ограничения, ведь в Тернополе возникла сложная ситуация с электроснабжением. Когда электричество снова появится в домах тернополян, пока не понятно.

Отмечается, что в связи с ночным ударом России по городу, в Тернополе перебои со светом и водой. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения.

Кроме этого, без света придется сидеть дольше. 26 ноября графики отключения света будут действовать в период с 14:00 до 21:00.

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