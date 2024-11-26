Ограничения будут почти весь день: графики отключения света на 27 ноября

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- Когда будут действовать графики отключения света
- Для скольких очередей одновременно будут выключать свет 27 ноября
В Украине в среду, 27 ноября, почти в течение всего дня будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики будут действовать с 7:00 до 20:00 в объеме одной очереди.
"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
Время применения графиков отключений света и объем ограничений могут измениться в течение дня. Энергетики также советуют не включать одновременно несколько мощных приборов после включения света по графику.
Отключение света в Украине - что известно
Как писал Главред сегодня, в Украине ввели экстренные ограничения, ведь в Тернополе возникла сложная ситуация с электроснабжением. Когда электричество снова появится в домах тернополян, пока не понятно.
Отмечается, что в связи с ночным ударом России по городу, в Тернополе перебои со светом и водой. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения.
Кроме этого, без света придется сидеть дольше. 26 ноября графики отключения света будут действовать в период с 14:00 до 21:00.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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