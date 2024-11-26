Ограничения будут почти весь день: графики отключения света на 27 ноября

Графики отключения света будут действовать в период с 07:00 до 20:00.

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График отключения света на 27 ноября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Когда будут действовать графики отключения света

Для скольких очередей одновременно будут выключать свет 27 ноября

В Украине в среду, 27 ноября, почти в течение всего дня будут действовать графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики будут действовать с 7:00 до 20:00 в объеме одной очереди.

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"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Время применения графиков отключений света и объем ограничений могут измениться в течение дня. Энергетики также советуют не включать одновременно несколько мощных приборов после включения света по графику.

Отключение света в Украине - что известно

Как писал Главред сегодня, в Украине ввели экстренные ограничения, ведь в Тернополе возникла сложная ситуация с электроснабжением. Когда электричество снова появится в домах тернополян, пока не понятно.

Отмечается, что в связи с ночным ударом России по городу, в Тернополе перебои со светом и водой. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения.

Кроме этого, без света придется сидеть дольше. 26 ноября графики отключения света будут действовать в период с 14:00 до 21:00.

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