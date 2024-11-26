Отключения света по Украине усиливаются: какие графики в Киеве и еще 3 областях

О чем речь:
- В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях усиливаются ограничения
- С 13:00 добавляется еще одна очередь отключений
Сегодня, 26 ноября в Украине добавилась еще одна очередь отключений. По указанию "Укрэнерго", ограничения будут действовать в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
- Киев: 1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
- Киевщина: 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
- Одесская область: 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
- Днепропетровщина: 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.
Ранее пресс-служба "Укрэнерго" отметила, что ограничения из-за повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября будут больше.
Там анонсировали, что во вторник, 26 ноября ограничения будут несколько больше отключения понедельника 25 ноября, когда выключали только одну очередь с 14:00 до 20:00.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - рассказали в энергокомпании.
Отключения света в Украине - что известно
Как писал Главред сегодня, в Украине ввели экстренные ограничения, ведь в Тернополе возникла сложная ситуация с электроснабжением. Когда электричество снова появится в домах тернополян, пока не понятно.
Отмечается, что в связи с ночным ударом России по городу, в Тернополе перебои со светом и водой. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения.
Кроме этого, без света придется сидеть дольше. 26 ноября графики отключения света будут действовать в период с 14:00 до 21:00.
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Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
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