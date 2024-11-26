Отключения света по Украине усиливаются: какие графики в Киеве и еще 3 областях

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

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Отключения света в некоторых областях усилились / Колаж: Главред, фото: УНИАН

О чем речь:

В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях усиливаются ограничения

С 13:00 добавляется еще одна очередь отключений

Сегодня, 26 ноября в Украине добавилась еще одна очередь отключений. По указанию "Укрэнерго", ограничения будут действовать в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Киев: 1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

1 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00. Киевщина: 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00. Одесская область : 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

: 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00. Днепропетровщина: 2 группа: отключения начнутся с 13:00, а не с 14:00.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Ранее пресс-служба "Укрэнерго" отметила, что ограничения из-за повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября будут больше.

Там анонсировали, что во вторник, 26 ноября ограничения будут несколько больше отключения понедельника 25 ноября, когда выключали только одну очередь с 14:00 до 20:00.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - рассказали в энергокомпании.

Отключения света в Украине - что известно

Как писал Главред сегодня, в Украине ввели экстренные ограничения, ведь в Тернополе возникла сложная ситуация с электроснабжением. Когда электричество снова появится в домах тернополян, пока не понятно.

Отмечается, что в связи с ночным ударом России по городу, в Тернополе перебои со светом и водой. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения.

Кроме этого, без света придется сидеть дольше. 26 ноября графики отключения света будут действовать в период с 14:00 до 21:00.

Больше новостей об отключении света:

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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