Графики почасовых отключений не действуют: где в Украине ввели экстренные ограничения

Пока неизвестно, когда электричество снова появится в домах тернополян.

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В Тернополе почасовые графики отключений не действуют / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

Тернополь атаковали ударные дроны РФ

Враг повредил энергетическую инфраструктуру, которая питает Тернополь

В городе ввели аварийные отключения света

В результате ночной атаки дронами в Тернополе возникла сложная ситуация с электроснабжением. Графики почасового отключения электричества не действуют. Об этом сообщили в Тернопольоблэнерго.

Когда электричество снова появится в домах тернополян, пока не сообщают.

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"Вниманию потребителей электроэнергии! Из-за массированной дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей. Детали позже", - говорится в сообщении Тернопольоблэнерго.

Как сообщал городской голова Тернополя Сергей Надал в эфире "Киев24", атака дронов в ночь на 26 ноября, стала самой тяжелой по последствиям с начала вторжения.

"К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция. В Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение. Над устранением проблемы работают соответствующие службы", - отмечали в ОВА.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 ноября Тернополь был атакован вражескими дронами. В городе прогремело несколько взрывов. В результате в Тернополе возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Этой же ночью российская оккупационная армия атаковала Киев беспилотниками. В столицу Украины вражеские дроны заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям. Воздушная тревога в городе продолжалась более 5 часов, сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Впоследствии в Воздушных Силах рассказали, что 188 БпЛА РФ атаковали Украину ночью. Из них 76 дронов уничтожено, 95 БпЛА локально потеряны из-за РЭБ, еще 5 полетели в сторону РБ.

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