Без света придется сидеть дольше: графики отключения света на 26 ноября

Графики отключения света будут действовать в период с 14:00 до 21:00.

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График отключения света на 26 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Когда будут действовать графики отключения света

Для скольких очередей одновременно будут выключать свет 26 ноября

В Украине 26 ноября будут выключать свет с обеда и до вечера. В то же время графики отключения света будут не жесткими. Об этом говорится в Telegram-канале Укрэнерго.

Графики отключения света для одной очереди будут действовать в период с 14:00 до 21:00.

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"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

ДТЭК опубликовало графики отключения света на 26 ноября для Киева, а также Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Следует отметить, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение дня. К тому же энергетики советуют не включать одновременно несколько мощных приборов после включения света по графику.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 20 ноября, украинцев ожидает одна очередь отключений света. Однако, в некоторых областях графики отменили.

Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что украинские энергетики продолжают устранять последствия вражеского удара и работают фактически круглосуточно в три смены, чтобы максимально быстро осуществить все необходимые ремонтные работы.

В то же время председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков заявил, что для полного восстановления энергосистемы Украины после массированной атаки РФ необходимо от 3 до 4 дней.

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