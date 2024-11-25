Без света придется сидеть дольше: графики отключения света на 26 ноября

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- Когда будут действовать графики отключения света
- Для скольких очередей одновременно будут выключать свет 26 ноября
В Украине 26 ноября будут выключать свет с обеда и до вечера. В то же время графики отключения света будут не жесткими. Об этом говорится в Telegram-канале Укрэнерго.
Графики отключения света для одной очереди будут действовать в период с 14:00 до 21:00.
"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
ДТЭК опубликовало графики отключения света на 26 ноября для Киева, а также Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.
Следует отметить, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение дня. К тому же энергетики советуют не включать одновременно несколько мощных приборов после включения света по графику.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в среду, 20 ноября, украинцев ожидает одна очередь отключений света. Однако, в некоторых областях графики отменили.
Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что украинские энергетики продолжают устранять последствия вражеского удара и работают фактически круглосуточно в три смены, чтобы максимально быстро осуществить все необходимые ремонтные работы.
В то же время председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков заявил, что для полного восстановления энергосистемы Украины после массированной атаки РФ необходимо от 3 до 4 дней.
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