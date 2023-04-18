В Одессе таксист восхвалял Путина и оправдывал изнасилования украинцев военными РФ

Мужчина заявил, что Украине "лучше быть с Россией, а не с Европой", потому что это "правильно и экономически выгодно". Им уже занялась СБУ.

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Таксист из Одессы восхвалял диктатора Путина / скриншот

В Одессе заметили водителя такси, который является ярым сторонником "русского мира" и кремлевского диктатора Владимира Путина. Кроме того, мужчина отрицает зверства российских оккупантов в Украине.

Заявления таксиста записала на видео пассажирка, кадры опубликованы в Instagram. Во время разговора мужчина заявил, что Украине "лучше быть с Россией, а не с Европой", потому что это "правильно и экономически выгодно", и РФ "никогда не проигрывала войн".

видео дня

"Для меня Путин – один из величайших политиков ХХ века", – заявил таксист.

Кроме того он утверждал, что все сообщения о военных преступлениях российских оккупантов - это фейк.

Также таксист заявил, что не считает преступлением изнасилования украинских женщин российскими военными.

"Это (изнасилование, – ред.) – издержки войны", – сказал мужчина.

Таксист из Одессы / скриншот

Местный активист Демьян Ганул рассказал, что ярого сторонника "русского мира" уже задержали сотрудники СБУ. Ему объявили о подозрении.

"Негодяй был установлен и передан в СБУ… Таксист получил подозрение по ст. 436-2", – сообщил Ганул в Telegram.

Мужчина находится под стражей и ждет суда.

Справка. Статья 436-2 УК - Уголовная ответственность лица за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал Главред, ранее в Одессе разгорелся языковой скандал – в одной из местных пекарен отказались обслуживать посетительницу на украинском языке.

В Грузии суд присяжных в городе Рустави оправдал таксиста, бросившего двух российских туристов на Гомборском перевале ‒ после того, как между ними возник конфликт из-за украинских песен,

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