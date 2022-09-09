Не хотел выключать украинские песни: в Грузии суд оправдал таксиста, бросившего россиян в горах

В Грузии суд оправдал таксиста, бросившего россиян в горах https://ua.depositphotos.com/

В Грузии суд присяжных в городе Рустави оправдал таксиста, бросившего двух российских туристов на Гомборском перевале ‒ после того, как между ними возник конфликт из-за украинских песен, сообщает портал "Грузия Online".

Как говорит адвокат подсудимого Ираклий Чомахашвили, таксист должен был доставить туристов из Тбилисского аэропорта в гостиницу в городе, но по дороге пассажиры потребовали от водителя выключить украинскую музыку.

На этой почве между ними произошел конфликт. В результате таксист направился в противоположном направлении, поднялся на Гомборский перевал, где и высадил россиян. И уехал восвояси.

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В то же время, по данным "Европейской правды", прокуратура Грузии опубликовала заявление с другой версией событий: согласно ей конфликт произошел из-за денег.

Россияне подали на водителя в суд, заявив, что он похитил их и незаконно лишил свободы по национальному признаку. Таксисту угрожал срок от 7 до 10 лет заключения.

Однако присяжные признали мужчину невиновным.

"Присяжные считали, что воспроизведение украинской песни для россиян и защита своих национальных интересов не преступление! Я хочу поблагодарить всех! Сегодня мы от имени народа победили российский империализм", —говорит адвокат Чомахашвили.

Напомним, ранее россиянка пожаловать на то, что ей так и не удалось. Ей постоянно отказывали в брони владельцы квартир после того, как слышали ответ на вопрос о войне против Украины.

Поскольку гражданка страны-агрессора так и не дала адекватный ответ, то ей никто не сдал жилье.

ранее женщина из страны-агрессора, России, говорила, что терпела невыносимую "русофобию" от персонала в турецком отеле Fame Residence Goynuk в городе Кемер.

"На ломаном русском языке он стал кричать на меня, махал рукой, чтобы я "пошла вон". И постоянно повторял: "Да кто ты такая!". В Турции была раз 100! Последние годы вообще путешествовали с мужем на машине самостоятельно по разным уголкам страны. Всегда было прекрасное отношение к нам. В этот раз тоже отель выбирала очень долго, читала отзывы, изучала фото. В итоге отвратительное отношение персонала!" – негодовала туристка из страны-агрессора.

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