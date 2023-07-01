Украина ударила санкциями по россиянам и Georgian Airways, которая летает в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 июля 2023 года.
Решением главы государства одобрен документ под названием "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Указ №364/2023 опубликован на сайте главы Украинского государства в субботу.
"Президент ввел новые санкции против более 190 физических лиц и 291 юридического лица, в основном россиян, их заводов и компаний, а также грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила рейсы в РФ, и ее владельца Тамаза Гаиашвили", - уточнил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Отметим, что Georgian Airways в середине мая возобновила рейсы в Россию, что вызвало акции протеста в Тбилиси.
В новый санкционный список, среди прочих, вошли:
- руководители казанского завода "Электроприборзавод" Наиль Валиев и Равиль Мингалиев;
- руководитель Пермского национального исследовательского политехнического университета Василий Петров;
- начальник МЧС по Башкортостану Марат Латыпов;
- гендиректор "Прокси Технолоджи" Алексей Суслопаров.
Среди юридических лиц:
- "Научно-производственное предприятие "Салют", производящее корабельные радары;
- акционерное общество "Авиаремонт";
- "Болховский завод полупроводниковых приборов";
- Автомобильный завод "ГАЗ"
- несколько нефте- и газоперерабатывающих предприятий, в том числе подконтрольных ЛУКОЙЛ и "Газпрому";
- угольные компании.
Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.
Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.
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