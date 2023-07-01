Мощный удар на юге: ВСУ вышли на новые рубежи и "покрошили" две роты россиян

На Таврическом направлении у украинских воинов есть успехи и продвижение вперед.

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ВСУ закрепляются на новых рубежах / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

В зоне ответственности Сил обороны Таврического направления враг прилагает значительные усилия, чтобы не допустить продвижения украинских сил на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире общенационального телемарафона в субботу.

"На Бердянском направлении силы обороны укрепляются на достигнутых позициях, проводят разминирование и пребывают в готовности номер один для продолжения наступления", — сказал он.

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Что известно о ситуации на юге

На Таврическом направлении у украинских воинов успехи и продвижения вперед. В течение суток уничтожили почти две роты россиян. Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневое задание. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", — пишет Тарнавский.

Кроме того, украинские защитники уничтожили технику и склады с БК оккупантов:

БТР;

БМ-21 "Град";

МТ-12 "Рапира";

3 БпЛА Zala;

3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

2 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";

гаубицу 2А65 "Мста-Б";

автомобильную техника.

4 склада боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ

Украинское летнее контрнаступление ждет успех, а недавние скромные достижения являются лишь "превью" к грядущим результатами. Об этом в ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников

Министр отвергает сомнения в успехе летнего контрнаступления и заявляет, что деоккупация нескольких сел в течение последних недель была "не главным событием" в запланированном Киевом наступлении. Также Резников заявил, что ВСУ достигли "определенных успехов", о которых Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности войска.

Украина имеет всё необходимое для победы в войне против страны-агрессора России, к тому же США уже объявили о предоставлении дополнительной помощи украинцам для защиты от российских оккупантов.

Сейчас контрнаступление украинских сил находится на начальном этапе. Основные события на фронте будут происходить в течение ближайших недель и месяцев. Об этом ранее сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия. Защитникам Украины приходится пробираться сквозь такие минные поля, установленные захватчиками перед своими основными позициями.

Но это не единственная причина, которая тормозит украинское контрнаступление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского военного.

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