УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мощный удар на юге: ВСУ вышли на новые рубежи и "покрошили" две роты россиян

Алексей Тесля
1 июля 2023, 17:31 обновлено 1 июля, 17:36
61
На Таврическом направлении у украинских воинов есть успехи и продвижение вперед.
Война в Украине, контрнаступление ВСУ
ВСУ закрепляются на новых рубежах / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

В зоне ответственности Сил обороны Таврического направления враг прилагает значительные усилия, чтобы не допустить продвижения украинских сил на Мелитопольском направлении.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире общенационального телемарафона в субботу.

"На Бердянском направлении силы обороны укрепляются на достигнутых позициях, проводят разминирование и пребывают в готовности номер один для продолжения наступления", — сказал он.

видео дня

Что известно о ситуации на юге

На Таврическом направлении у украинских воинов успехи и продвижения вперед. В течение суток уничтожили почти две роты россиян. Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневое задание. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", — пишет Тарнавский.

Кроме того, украинские защитники уничтожили технику и склады с БК оккупантов:

  • БТР;
  • БМ-21 "Град";
  • МТ-12 "Рапира";
  • 3 БпЛА Zala;
  • 3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
  • 2 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";
  • гаубицу 2А65 "Мста-Б";
  • автомобильную техника.
  • 4 склада боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ

Украинское летнее контрнаступление ждет успех, а недавние скромные достижения являются лишь "превью" к грядущим результатами. Об этом в ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников

Министр отвергает сомнения в успехе летнего контрнаступления и заявляет, что деоккупация нескольких сел в течение последних недель была "не главным событием" в запланированном Киевом наступлении. Также Резников заявил, что ВСУ достигли "определенных успехов", о которых Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности войска.

Украина имеет всё необходимое для победы в войне против страны-агрессора России, к тому же США уже объявили о предоставлении дополнительной помощи украинцам для защиты от российских оккупантов.

Сейчас контрнаступление украинских сил находится на начальном этапе. Основные события на фронте будут происходить в течение ближайших недель и месяцев. Об этом ранее сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия. Защитникам Украины приходится пробираться сквозь такие минные поля, установленные захватчиками перед своими основными позициями.

Но это не единственная причина, которая тормозит украинское контрнаступление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского военного.

Больше новостей:

ВСУ новости Мелитополя новости Бердянска война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Мощный удар на юге: ВСУ вышли на новые рубежи и "покрошили" две роты россиян

Мощный удар на юге: ВСУ вышли на новые рубежи и "покрошили" две роты россиян

17:31 Украина
"Остались недели": Саакашвили спрогнозировал конец власти Путина

"Остались недели": Саакашвили спрогнозировал конец власти Путина

17:21 Мир
Зеленский – НАТО: примите Украину в Альянс, надо поставить Путина на место

Зеленский – НАТО: примите Украину в Альянс, надо поставить Путина на место

16:52 Политика
Все главные новости

Последние новости

17:31

Можно привлечь большие проблемы с деньгами: что нельзя делать 2 июля - приметы

17:31

Мощный удар на юге: ВСУ вышли на новые рубежи и "покрошили" две роты россиян

17:26

Пьяная Волочкова опозорилась тупостью во время интервью

17:21

"Остались недели": Саакашвили спрогнозировал конец власти Путина

16:52

Зеленский – НАТО: примите Украину в Альянс, надо поставить Путина на место

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:43

Можно ли хранить пленку в холодильнике: простой совет поможет сотням хазяек

16:41

Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ

16:04

Заявил, что "Украины не существует": таксист в Харькове "налетел" на пассажирку и оскандалилсяВидео

15:58

Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС – Зеленский

Реклама
15:40

Украина ударила санкциями по россиянам и Georgian Airways, которая летает в РФ

14:59

Испания выделит Украине новый пакет помощи на сумму €55 млнВидео

14:52

Сказочная оптическая иллюзия для самых умных: лишь немногие найдут птичку за 15 секунд

14:37

Дело о "пьяном" ДТП Остапа Ступки ушло в суд

14:18

Любовный гороскоп на неделю 3-9 июля: Овну – испытание, Скорпиону - недовольство

13:54

Медведев забился в истерике: пригрозил ядеркой Польше и "исчезновением" Дуде

13:25

Распад РФ: Данилов спрогнозировал, какие республики выйдут из состава России

13:23

Новые суммы в платежках за свет: как сильно подорожало электричество

13:13

Макс Барских порадовал фанатов новым украиноязычным хитом

12:56

Гороскоп Таро на неделю 3-9 июля: Рыбам – изобилие, Весам - вечеринка

12:56

Зеленский – о рисках для жизни: Путину больше угрожают, его хотят убить

Реклама
12:37

"Будет долго и кроваво - никаких иллюзий": генерал Милли оценил контрнаступление

12:33

РФ накапливает ракеты: в Воздушных силах рассказали о коварных планах оккупантов

12:13

Гороскоп на завтра 2 июля 2023: Львам – разногласие, Девам - облегчение

12:06

"Сейчас клон всех уток": Лорак получила на орехи за старое фото в вышиванке

12:05

Зеленский оценил риск атаки "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси

11:42

Зеленский – о контрнаступлении ВСУ: Украине нужно время и больше оружия

11:06

Что нужно купить при ядерном взрыве и как подготовиться к возможной угрозе

10:43

Винник пояснил, будет ли переводить свои хиты на украинский язык

10:38

Премьер Испании прибыл в Киев с официальным визитомВидео

10:32

Зеленский - о потерях Украины в войне: "До конца войны мы не узнаем"

10:22

Еще один российский певец стал иноагентом

09:50

Военный эксперт пояснил, какие страны Запада могут воевать с Россией

09:44

"Путин - неуправляемый": Зеленский заявил о риске подрыва оккупантами ЗАЭС

09:22

Окружение Путина устроило ГКЧП-2 и теперь будет делить власть - Михаил ПритулаЭксклюзив

09:03

Украинцам с 1 июля повысили пенсии: кому и как сильно

09:01

РФ может устроить аварию на ЗАЭС: в ISW описали три возможных сценария

08:56

Потерял слух: Популярный украинский певец оказался в больнице

08:20

Россияне запускают сценарий управляемой аварии на ЗАЭСмнение

08:20

"Вагнер" здесь больше не работаетмнение

08:08

Глава ЦРУ тайно приезжал в Украину: ему рассказали о плане по завершению войны до конца года - WP

Реклама
07:35

Глава ЦРУ звонил в Нарышкину, чтобы успокоить Кремль после мятежа Пригожина - WSJ

07:00

День рождения принцессы Дианы: 10 малоизвестных фактов про жизнь леди Ди

06:43

Хорошим русским пора идти на Москвумнение

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 1 июля

02:29

Гороскоп на июль 2023 для всех: ссоры, обиды и водные катастрофыВидео

02:00

Коваленко рассказал, как НАТО может решить проблему неадекватного руководства РФ

01:30

Как сварить варенье из малины с сахаром: секретная добавка творит настоящие чудеса

30 июня, пятница
23:54

Подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия - Данилов

23:31

Что приносит трехцветная кошка: ждать счастья или неудачи

23:26

Родственникам сказали готовиться к худшему: как себя чувствует Мадонна

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять