Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год – Reuters

4 июля члены Североатлантического альянса официально договорятся о продлении полномочий Йенса Столтенберга еще на один год.

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Йенс Столтенберг, вероятно, останется на посту генсека НАТО еще на год / УНИАН

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своей должности еще на один год. Каденция Столтенберга должна была завершиться в конце сентября 2023 года.

Как сообщает издание Reuters с ссылкой на четырех проинформированных дипломатов, во вторник, 4 июля, члены Альянса официально договорятся о продлении полномочий Столтенберга.

"64-летний Столтенберг — бывший премьер-министр Норвегии – должен был завершить свой срок в качестве высшего гражданского лица в трансатлантическом альянсе безопасности в конце сентября, но теперь, вероятно, останется еще на 12 месяцев", – говорится в сообщении.

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Журналисты напомнили, что в феврале Столтенберг заявил, что не добивается продления своего контракта, однако члены НАТО попросили его остаться генсеком блока после того, как не смогли прийти к консенсусу по поводу преемника.

Среди тех, кого обсуждали в качестве претендентов, были министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который открыто заявил, что хотел бы получить эту должность, и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая публично заявила, что не является кандидатом на этот пост.

Как сообщал Главред, ранее немецкое издание Spiegel писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собирается сложить свои полномочия осенью 2023 года. О нежелании Столтенберга добиваться продления мандата заявляла его пресс-секретарь Оана Лунгеску.

Йенс Столтенберг был избран на пост генсека НАТО еще в 2014 году. С тех пор его мандат продлевался уже трижды. Последнее продление состоялось в марте 2022 года до 30 сентября 2023-го. Перед этим бывший премьер-министр Норвегии заявлял, что намерен сложить полномочия и вернуться на родину, чтобы возглавить центральный банк Норвегии.

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