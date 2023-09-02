ВСУ атакуют оккупантов в районе Вербового: в WSJ объяснили замысел Генштаба

Украинская армия планирует "поставить" в зону досягаемости своей артиллерии критически важные российские логистические линии в районе Токмака.

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В WSJ объяснили замысел ВСУ в районе Работино-Вербового / Коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, deepstatemap

Вооруженные силы Украины пытаются прорваться через главную линию обороны российских оккупантов на юго-востоке – они атакуют позиции РФ в районе населенного пункта Вербовое (расположено в 14 км от освобожденного поселка Работино). Таким образом украинская армия планирует "поставить" в зону досягаемости своей артиллерии критически важные российские логистические линии в районе Токмака.

Как пишут журналисты издания The Wall Street Journal, прорыв украинскими войсками российских позиций на этом участке фронта будет "небольшим шагом с большим потенциалом".

Прорыв российского фронта возле Вербового позволит им открыть гораздо более крупную брешь / deepstatemap

"Каждая миля продвижения украинских войск приближает их артиллерию к поражению российских целей, которые до сих пор находились вне досягаемости, включая дороги и железнодорожные пути через региональный узловой город Токмак. Еще дальше проходит автомагистраль М14, идущая вдоль юго-восточного побережья страны и которую Россия использует для перевозки важнейших грузов", – пишут авторы.

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Если украинским воинам удастся пройти оборону оккупантов в районе Вербового, они преодолеют препятствия, которые, как надеется Россия, являются непреодолимыми.

Токмак – самая крупная близлежащая цель для наступления украинских войск, но, возможно, они не начнут атаку на город, считает бывший сотрудник Агентства по управлению оборонными контрактами Пентагона Трент Теленко.

По словам аналитика, если ВСУ смогут отодвинуть линию фронта примерно на 9 километров от Токмака, то украинская артиллерия сможет атаковать железнодорожные и автомобильные линии. Это сделает Токмак бесполезным как узел автомобильно-железнодорожного транспорта.

"Даже не приближаясь к цели так близко, каждая миля продвижения позволяет украинским ракетам наземного базирования большей дальности поразить больше российских объектов. Украинские мобильные пусковые установки HIMARS и М270 стреляют снарядами с дальностью не более 80 км", – пишут журналисты.

Что касается дороги М14, то она как раз проходит примерно в 80 км от Работино и Вербового. Однако пусковые установки должны находится в нескольких км от линии фронта в целях безопасности. Поэтому нынешние успехи Украины все еще не ставят их в зону досягаемости российской артерии снабжения.

"Украинские военные лидеры надеются, что прорыв российского фронта возле Вербового позволит им открыть гораздо более крупную брешь и наполнить ее десятками танков и бронетехники западного производства", – отмечает издание.

Освобождение Работино

Силы обороны Украины освободили Работино в Запорожской области и продолжают двигаться дальше юго-восточнее этого населенного пункта. Об этом 28 августа сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

23 августа ВСУ подняли флаг над очередным освобожденным населенным пунктом в Запорожской области - селом Работино.

Этому предшествовало освобождение села Урожайное, что стало для россиян новым "ударом", поскольку ослабило их оборонительную линию на юге.

Деоккупация Работино позволит украинским защитникам вплотную приблизиться ко второй линии обороны россиян.

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