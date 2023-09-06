"Зима покажет, кто и где налажал": Лана Зеркаль рассказала, как сильно восстановлены электросети

Украинские ТЭС подготовлены к следующей зиме всего на 30%. В свою очередь атомные электростанции готовы на 70%, заявили советница главы Минэнерго Лана Зеркаль.

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Лана Зеркаль подчеркнула, что нужно всемерно ускориться с восстановлением объектов генерации / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинские теплоэлектростанции подготовлены к зиме 2022/2023 года на данный момент всего на треть. При этом атомные электростанции готовы на 70%. Об этом рассказала советница министра энергетики Лана Зеркаль.

При этом чиновница говорит, что ситуация с электросетями во много раз лучше и они готовы на 98%. Зеркаль отметила, что некоторые поврежденные трансформаторы были отремонтированы или заменены. При этом все еще не началось строительство защитных сооружений в электросетях от атак дронов.

"Агентство по восстановлению бралось строить большие саркофаги, однако там тоже все еще на начальном этапе", – отметила чиновница.

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Зеркаль подчеркнула, что нужно всемерно ускориться с восстановлением объектов генерации, иначе Украине не пройти зиму без отключений электроэнергии.

"План восстановления генерации выполнен на одну треть", – отметила она.

При этом, говорит Зеркаль, есть еще некоторое время для подготовки.

"У нас есть 45 дней. У правительства, у специалистов, у регулятора есть все возможности и инструменты все риски нивелировать. А зима покажет, кто и где налажал", – подытожила чиновница.

Однако вскоре в Минэнерго опровергли данные, которые привела Зеркаль. Более того, там утверждают, что она не является советником руководителя ведомства.

"По этому поводу можем сообщить следующее. Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины. Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности", – говорится в тексте.

Отопительный сезон в Украине

Военный эксперт Олег Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой. По его мнению, все будет зависеть не только от угроз военных атак России, но и от способности восстановить украинскую критическую инфраструктуру, которая была повреждена врагом в рамках прошлого отопительного сезона.

Отопительный сезон в Украине под угрозой, поскольку Россия серьезно повредила ТЭС и ТЭЦ, считает глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский. Он напомнил, что в стране очень медленно восстанавливается критическая инфраструктура, ситуация может привести к проблемам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена усилить ПВО, чтобы снизить угрозы для проведения будущего отопительного сезона. Как утверждает чиновник, энергетическая система лучше защищена, чем в феврале 2022 года.

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