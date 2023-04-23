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Контрнаступление ВСУ будет серьезным, у армии России все плохо – Курт Волкер

Андрей Ганчук
23 апреля 2023, 12:23 обновлено 23 апреля, 12:27
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Масштабных продвижений на фронте не было с прошлой осени, когда Украина отвоевала Херсон, оккупанты России больше не могут наступать, считает Курт Волкер.
Волкер, ВСУ
Армия Украины рассчитывает на освобождение всех своих территорий - Волкер / Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

Мир переоценил военные возможности страны-агрессора России и недооценил Украину. Спустя 14 месяцев войны российские оккупационные войска находятся в плохой форме и больше не могут наступать. Им остается готовиться к наступлению украинских войск. Контрнаступление ВСУ будет серьезным, армия ставит перед собой задачу освобождения всех захваченных территорий. Об этом заявил американский дипломат, бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Как сообщает Express, он рассказал о том, что мир переоценил военные возможности РФ и недооценил Украину.

"Мы видели, как российские спецслужбы вводили Путина в заблуждение. И мы тоже были введены в заблуждение. В системе было гораздо больше коррупции, неэффективности и плохого руководства. Сначала Россия добилась значительных успехов на востоке Украины и в направлении Киева. Но теперь украинцы отвергли их назад", - объяснил Волкер.

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Дипломат акцентировал внимание на том, что российские войска уже не могут наступать, а линия фронта после освобождения ВСУ Херсона не претерпела существенных изменений.

По его словам, оккупанты РФ в плохом состоянии, в их рядах царит беспорядок.

"Мы знаем, что они пытаются набрать больше людей, мы знаем, что они пытаются получить оборудование из Ирана и Северной Кореи. Мы знаем, что их вооруженные силы находятся в плохом состоянии на местах, и у них нет средств для пополнения. У них также нет хорошего руководства, так что это действительно беспорядок. Украине удалось удержать их там, где они находятся в Бахмуте, за счет обеих сторон", - уточнил американский политик.

Также он добавил, что Украина готовит серьезное контрнаступление, которое оккупанты РФ будут пытаться отразить.

"Похоже, что это будет серьезное контрнаступление. В течение длительного времени украинские силы ведут подготовку к масштабному контрнаступлению с целью вытеснить врага и освободить всю территорию Украины", - подчеркнул Курт Волкер.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что решение о переходе армии Украины в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ в последний момент. По словам Данилова, Украина располагает несколькими сценариями для реализации военной операции.

По данным американского агентства Bloomberg, ВСУ могут перейти в контрнаступление в мае. Украинские войска могут атаковать сразу на нескольких направлениях. Возможно, силы обороны Украины продвинутся на 30 км на мелитопольском направлении, чтобы установить огневой контроль над так называемым "сухопутным коридором" РФ в оккупированный Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что контрнаступление армии Украины будет успешным. По его словам, войска уже показали свои возможности эффективно освобождать территории, когда отбросили российских оккупантов от Киева, Харькова и Херсона.

Смотрите видео ТСН - в Пентагоне оценили готовность ВСУ к переходу в контрнаступление

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