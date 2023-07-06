"Путин в очень-очень плохой ситуации": экс-глава ЦРУ призвал США дожать РФ

По словам Петреуса, Соединенные Штаты должны продолжать закручивать гайки России, которая уже стоит перед рядом экономических и военных проблем.

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Экс-глава ЦРУ призвал США дожать РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин

Власть Соединенных Штатов Америки должна усилить давление на власти страны-агрессора России. РФ уже стоит перед рядом экономических и военных проблем, поэтому ей нужно "дожать гайки".

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин уже находится в сложной ситуации.

"Путин находится в очень-очень сложной ситуации", учитывая попытку мятежа группы "Вагнера" и экономические санкции, поэтому Соединенные Штаты "должны продолжать закручивать гайки", – заявил Петреус.

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Он отметил, что страна-оккупант РФ не только проливает много крови на поле боя, но и несет большие потери в своей экономике. По словам Петреуса, в России сейчас всё не так плохо, как мы многие из нас надеялись, но проблемы в тылу у них есть. Более тысячи крупных западных компаний уже покинули рынок РФ, в частности, среди них есть нефтедобывающие. Также из России бегут квалифицированные кадры.

Он подчеркнул, что сейчас нужно осилить давление на российские власти. В частности, уменьшить до минимума возможность страны-агрессора РФ экспортировать технологии через третьи страны в обход санкций.

"Это настоящая игра в кошки-мышки. Она требует огромной настойчивости и внимания к деталям... Мы должны продолжать придерживаться этого – и я уверен, что мы это сделаем", – заключил Петреус.

Возможны ли новые беспорядки в РФ

Украинский политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев отмечал, что продолжительность пребывания Путина у власти в России зависит от того, какие будут сделаны выводы после военного мятежа Пригожина. Уже следующий, 2024 год может стать для него последним в Кремле, поскольку верхушки способна решиться на смену главы государства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил прогноз, что война России в Украине и внутриполитические процессы в РФ приведут к тому, что из состава страны-агрессора выйдет часть республик, а именно – Сибирь, Кубань и Кавказ.

Российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко отмечал, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может повторить военный мятеж в стране-агрессоре РФ. Если он окажется в Беларуси, то будет постепенно готовить новое наступление.

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