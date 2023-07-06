США и РФ провели тайные переговоры относительно войны в Украине – NBC

От США участие во встрече приняли бывшие сотрудники американских спецслужб. Переговоры проходили с ведома администрации Байдена, но не по ее указанию.

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США и РФ провели тайные переговоры относительно войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пастушка, УНИАН

Группа бывших высокопоставленных сотрудников Службы национальной безопасности США провела тайные переговоры с делегацией россиян, близких к Кремлю. Они говорили о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных чиновников. Отмечается, что с этой американской группой в апреле встретился на несколько часов глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров, когда он находился в Нью-Йорке.

Со стороны США участие во встрече приняли: бывший дипломат Ричард Гаас, эксперт из Европы Чарльз Купчан, эксперт из России Томас Грэм, бывший помощник министра обороны США Мэри Бет Лонг, бывшие чиновники Белого дома и Госдепартамента США.

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При этом со стороны России, кроме Лаврова, участие в дискуссиях якобы принимали ученые, лидеры крупных аналитических центров или научно-исследовательских институтов и другие представители внешнеполитической сферы РФ. В NBC News отмечают, что эти лица, вероятно, прислушиваются к российскому диктатору Владимиру Путину, а также постоянно контактируют с лицами, принимающими решения в Кремле.

Отмечается, что на встрече обсудили тему оккупированных страной-асессором Россией территорий Украины и поиск дипломатического решения войны, который бы устроил обе стороны. Встреча якобы имела целью поддерживать открытым канал связи с Россией, чтобы определить место будущих переговоров и компромиссов по прекращению войны.

Как говорят в СМИ, упомянутые переговоры происходили с ведома администрации президента США Джо Байдена, но не по ее указанию. Лица, участвовавшие в этой встрече со стороны США, затем проинформировали Совет национальной безопасности Белого дома о том, что такое событие произошло.

Возможны ли переговоры между Украиной и Россией

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорным субъектом мировой политической арены. Директор Кремля Владимир Путин слабый, лживый и не контролирующий ситуацию. Москва продолжает террористические обстрелы и не придерживается каких-либо достигнутых договоренностей.

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина никогда не пойдет на переговоры с агрессором Россией, если Москва не заберет своих оккупантов с захваченных территорий. По словам гаранта, Киев не согласится со сценарием замороженной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, когда могут начаться мирные переговоры. По его словам, украинская сторона будет готова к переговорам после выхода ВСУ на границы 1991 года.

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