Оккупанты ударили по центру Харькова: есть пострадавшие

Вражеская армия нанесла ракетный удар по центральному району города Харькова.

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Оккупанты ударили по центру Харькова / коллаж: Главред, фото:ГСЧС, Pexels

Сегодня ночью, 16 января, солдаты вражеской армии атаковали Харьков и нанесли удар ракетами по центру города. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В 21:43 Терехов сообщил о том, что в городе звучат взрывы и попросил жителей города пройти в укрытия.

Немного позже, в 22:03 он написал, что удары были совершены по центру города. Туда, где нет военной инфраструктуры и где находятся только жилые дома.

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"Удары по центру города. Именно туда, где нет ни единой военной инфраструктуры. ГСЧС уже работают на местах прилетов. Есть информация о пострадавших", - сообщил мэр.

В 22:06 глава Харьковской ОВА добавил, что предварительно вражеская армия ударила по городу ракетами С-300. Взрывы повредили гражданскую жилую инфраструктуру. На месте работают медики.

"Оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами. Предварительно - С-300. Есть повреждения жилой гражданской инфраструктуры. На эту минуту медики предоставляют помощь четырем пострадавшим, состояние - легкое. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий", - сообщил Олег Синегубов.

В 22:38 глава Харьковской ОВА предоставил обновленную информацию.

"Оккупанты ударили по жилой инфраструктуре в центре Харькова, повреждены многоэтажные дома. 43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек - в легком и среднем состояниях. Медики продолжают осмотр пострадавших", - сказал он.

Обновление 22:52: количество пострадавших возросло до 16. Две женщины - в тяжелом состоянии.

Удары по Харькову

Напомним, в Харькове прогремели мощные взрывы. Россияне поздно вечером 7 января атаковали город ракетами. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о существовании угрозы применения вражеского баллистического вооружения.

Позже, 10 января, российские оккупанты снова атаковали Харьков. Враг ударил по областному центру баллистикой. Мэр города Игорь Терехов отметил, что россияне ударили по гражданскому объекту в Харькове.

После этого стало известно, что в результате обстрела 11 человек пострадали, среди них - журналисты турецкого издания. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что две российские ракеты ударили по гостинице в центре Харькова.

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