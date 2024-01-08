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Наступление россиян на Харьков: экс-командир "Айдара" прокомментировал действия врага

Юрий Берендий
8 января 2024, 17:57
Эксперт отметил, что россиянам вряд удастся прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине для дальнейшего наступления на Харьков.
Наступление россиян на Харьков: экс-командир 'Айдара' прокомментировал действия врага
Экс-командир "Айдара" прокомментировал действия врага на Харьковщине / кКоллаж Главред, фото: Минобороны РФ

С начала полномасштабного вторжения оккупанты постоянно атакуют Харьковщину. Однако, на Харьковщине существует хорошо организованная оборона, и "мясные штурмы" по равнинной местности не принесут результата для российских войск. Об этом в интервью Фокусу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий.

Он также отметил, что захватить позиции Сил обороны Украины на Харьковщине с помощью "мясных штурмов" невозможно из-за активной работы артиллерии ВСУ.

"Я пока не вижу предпосылок, чтобы россияне прорвали нашу линию обороны на Харьковщине, — акцентирует военный эксперт. - Возможно, они рассчитывают в кратчайшее время справиться с Авдеевкой и перебросить под Харьков свои силы, но согласно моей информации, у оккупантов ничего не получится: Авдеевка держится", - указывает эксперт.

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По словам Евгения Дикого, Авдеевка отличается от Бахмута, где почти вообще не было фортификаций. Авдеевка похожа на "Азовсталь" и является очень прочным объектом, который даже трудно уничтожить бомбардировками. Поэтому эксперт считает, что сценарий, когда оккупантам вообще не удастся взять Авдеевку, является вполне реальным.

Комментируя боевую работу Сил обороны Украины по военным целям в российском Белгороде, аналитик отметил, что на этом направлении война продолжается с начала полномасштабного вторжения, но ранее она была менее интенсивна. По его словам, с апреля 2022 года, когда оккупанты сбежали с севера, стрельба на границе никогда не прекращалась.

"На этом направлении активно применялись как минометы, так и РСЗО "Град", — отмечает ветеран. - Наивно думать, что россияне там играли "в одни ворота", поэтому там тоже активно работают ВСУ", - резюмировал Евгений Дикий.

Наступление россиян на Харьков

Напомним, как ранее сообщал Главред, британское издание The Telegraph опубликовало статью, в которой сообщалось, что российские оккупационные войска готовятся к "новому наземному наступлению в Харьковской области в районе Купянска".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал возможно наступление РФ на Харьков, призвав не поддаваться панике и отметив, что разведке известна ситуация на границе.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что войска РФ пытаются проводить активные наступательные действия на Купянском направлении еще с октября. Враг проводит ежедневные атаки, но безуспешно.

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война в Украине новости Харькова
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