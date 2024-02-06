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Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенок

Анна Ярославская
6 февраля 2024, 08:35
Мать погибшего мальчика получила травмы. Пострадали еще две женщины. У всех взрывные травмы и осколочные ранения.
Обстрел Харьковщины
Повреждены частные дома, магазины, кафе, киоски / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

В ночь на 6 февраля российские оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по Золочеву в Харьковской области. Разрушена гостиница. Из-под завалов спасатели достали тело двухмесячного мальчика - малыш родился 4 декабря 2023 года. Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушен трехэтажный отель. Погиб двухмесячный мальчик", - сообщил он.

Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка.

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Повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 административных помещения, по меньшей мере 5 гражданских автомобилей.

  • Обстрел Харьковщины 6 февраля 2024
    Обстрел Харьковщины 6 февраля 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Обстрел Харьковщины 6 февраля 2024
    Обстрел Харьковщины 6 февраля 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Обстрел Харьковщины 6 февраля 2024
    Обстрел Харьковщины 6 февраля 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Обстрел Харьковщины 6 февраля 2024
    Обстрел Харьковщины 6 февраля 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Обстрел Харьковщины 6 февраля 2024
    Обстрел Харьковщины 6 февраля 2024 Фото: t.me/synegubov

Кроме того, от артиллерийских и минометных обстрелов врага пострадали около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово и другие.

Авиаудары оккупанты нанесли по Синьковке, Ивановке, Степной Новоселовке, Берестовому.

Как сообщал Главред, вечером 31 января российские оккупанты сбросили две авиабомбы на больницу в Купянском районе Харьковской области.

Была проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. В результате обстрела поврежден фасад здания, окна и крыша.

30 января российские оккупанты атаковали Харьков при помощи как минимум шести дронов. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и попадание в жилой дом.

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