Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенок

Мать погибшего мальчика получила травмы. Пострадали еще две женщины. У всех взрывные травмы и осколочные ранения.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-obstrelyali-gostinicu-v-harkovskoy-oblasti-pogib-dvuhmesyachnyy-rebenok-10539332.html Ссылка скопирована

Повреждены частные дома, магазины, кафе, киоски / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

В ночь на 6 февраля российские оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по Золочеву в Харьковской области. Разрушена гостиница. Из-под завалов спасатели достали тело двухмесячного мальчика - малыш родился 4 декабря 2023 года. Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушен трехэтажный отель. Погиб двухмесячный мальчик", - сообщил он.

Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка.

видео дня

Повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 административных помещения, по меньшей мере 5 гражданских автомобилей.

Кроме того, от артиллерийских и минометных обстрелов врага пострадали около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово и другие.

Авиаудары оккупанты нанесли по Синьковке, Ивановке, Степной Новоселовке, Берестовому.

Как сообщал Главред, вечером 31 января российские оккупанты сбросили две авиабомбы на больницу в Купянском районе Харьковской области.

Была проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. В результате обстрела поврежден фасад здания, окна и крыша.

30 января российские оккупанты атаковали Харьков при помощи как минимум шести дронов. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и попадание в жилой дом.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.