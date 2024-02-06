Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенок

В ночь на 6 февраля российские оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по Золочеву в Харьковской области. Разрушена гостиница. Из-под завалов спасатели достали тело двухмесячного мальчика - малыш родился 4 декабря 2023 года. Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушен трехэтажный отель. Погиб двухмесячный мальчик", - сообщил он.
Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка.
Повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 административных помещения, по меньшей мере 5 гражданских автомобилей.
Кроме того, от артиллерийских и минометных обстрелов врага пострадали около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово и другие.
Авиаудары оккупанты нанесли по Синьковке, Ивановке, Степной Новоселовке, Берестовому.
Как сообщал Главред, вечером 31 января российские оккупанты сбросили две авиабомбы на больницу в Купянском районе Харьковской области.
Была проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники заведения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. В результате обстрела поврежден фасад здания, окна и крыша.
30 января российские оккупанты атаковали Харьков при помощи как минимум шести дронов. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и попадание в жилой дом.
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