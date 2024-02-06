Главу СБУ Малюка вызвали в Раду по делу о слежке за журналистами Bihus.info

Рада вызывает главу СБУ Василия Малюка с докладом на фоне данных о прослушивании спецслужбой журналистов проекта Bihus.info

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Главу СБУ Василия Малюка вызвали в Раду по делу о слежке за журналистами Bihus.info / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Руководитель СБУ Василий Малюк раскритиковал действия сотрудников Департамента защиты национальной государственности, которые следили за журналистами Bihus.Info. Соответствующий текст был опубликован на официальном канале спецслужбы в Телеграме.

"Моя позиция однозначна – не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые есть у СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто борется с врагом внутри страны, и тех побратимов с СБУ, которые отдают на поле боя свои жизни ради Украины. За любые незаконные действия должно быть наказание", - сказал он.

Как чуть позднее сообщил нардеп Ярослав Железняк, Верховная Рада проголосовала за его предложение вызвать Малюка в парламент для доклада по этому делу.

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"После выступление Председателя Комитета по свободе слова Юрчишина по прослушиванию Bihus. После этого я вынес на голосование вопрос вызова Председателя СБУ в Раду для доклада по этому вопросу. "За" - 159. Решение принято", ‒ написал он.

16 января в Сеть слили видео, на котором сотрудники проекта Bihus.Info — авторов резонансных расследований о власти, политиках, правоохранительных органах — якобы употребляют наркотики. Руководитель проекта Денис Бигус заявил о незаконной слежке и прослушке и пообещав кадровые решения. Замглавного редактора Максим Опанасенко сообщил, что команду прослушивали несколько месяцев.

5 февраля представители проекта Bihus.Info заявили, что за операцию по слежке за журналистами ответственен Департамент защиты национальной государственности СБУ. Журналисты рассказали, что сотрудники спецслужбы под вымышленным предлогом приехали в тот самый комплекс, где должен был проходить корпоратив Bihus.Info, чтобы установить скрытые камеры и следить за редакцией. В операции на территории комплекса участвовало около 30 человек, она длилась шесть суток.

Реагируя на расследование журналистов, СБУ заявила, что "одно из направлений деятельности" спецслужбы — борьба с организованной наркопреступностью. Спецслужба говорит, что среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, были и отдельные сотрудники Bihus.Info.

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