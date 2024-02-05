За Bihus.Info следила СБУ: в спецслужбе ответили увольнением топ-чиновника

Решение об увольнении чиновника принимал, по информации СМИ, лично председатель СБУ Василий Малюк.

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Команда расследователей связывает прослушку с профессиональной деятельностью / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба СБУ, скриншот Bihus.info

Журналистам Bihus.Info удалось идентифицировать лица, которые следили за съемочной командой во время новогоднего корпоратива в отеле под Киевом. По словам медийщиков, это была Служба безопасности.

Журналисты пишут, что за операцию отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ. Судя по видео, к установке техники, вероятно, привлекали и департамент оперативно-технического обеспечения СБУ. Операция спецслужбы длилась 6 суток.

Среди людей, которые заселялись в отель, в группе журналисты также узнали Евгения Коноваленко, который регулярно заходит внутрь ДЗНД. В 2020 году он подавал декларацию как сотрудник СБУ.

видео дня

27 декабря, кроме Bihus.Info, в комплекс заселились несколько человек, также связанные с Игорем Кравченко. Как следует из камер безопасности комплекса - для ведения наружного наблюдения за редакцией.

Реакция СБУ

В то же время Службой безопасности Украины открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Проводятся соответствующие процессуальные действия.

В сообщении СБУ указывается, что руководством спецслужбы также "приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы".

В свою очередь, hromadske, ссылаясь на собственные источники, уточняет, что из-за организации незаконного прослушивания уволен руководитель Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Роман Семенченко.

По словам источника издания, решение об увольнении принимал лично глава СБУ Василий Малюк. Соответствующее представление он направил президенту Владимиру Зеленскому, и тот подписал указ об увольнении Семенченко 31 января.

Журналистов Bihus.info прослушивали

Журналисты-расследователи Bihus.info пожаловались на незаконное прослушивание своих сотрудников. Накануне в Сеть "слили" видеозаписи, на которых якобы сотрудники проекта употребляют наркотики.

Как утверждает Бигус, речь идет о загородной новогодней "вылазке". Камеру установили в гостиничном номере, который был зарегистрирован на четырех девушек. Прослушивание Бигус связывает с профессиональной деятельностью команды.

По данному факту открыто уголовное производство согласно ст. 359 УК (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

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