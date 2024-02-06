Смена в руководстве ВСУ: у Зеленского назвали причину вероятных отставок

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию о вероятной смене руководства Вооруженных сил Украины.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, в Украине проводится аудит действий верховного командования Сил обороны за два года, чтобы оценить целесообразность последующих кадровых изменений.
Отвечая на вопрос касательно интервью президента Владимира Зеленского, в котором упоминалось о необходимости реформирования армейского руководства, представитель ОП уточнил, что существует определенная "новая ситуация" в том, что касается войны.
"Мы сегодня находимся в определенной стагнации. Не по линии фронта, а в определенной стагнации, потому что надо понимать, что в этой войне есть новая ситуация", - говорит он.
Вместе с тем Подоляк также добавил, что проводится проверка всего, что происходило за два минувших года, а по итогам аудита могут быть приняты кадровые решения.
Слухи об отставке Залужного
Ранее в WP рассказали, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного. Задержка свидетельствует о нерешительности президента или даже о смятении, поскольку потенциальные кандидаты не хотят браться за работу главкома ВСУ.
Напомним, Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений, пишет, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.
Издание Bild со ссылеой на источники писало о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства якобы выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский.
Больше новостей:
- Пожарная инспекционная поездка Залужного на фронт
- История с "отставкой Залужного": чего ждать
- Залужный пойдет в большую политику?