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"Украина проиграет": Зеленский признал, что без поддержки США страна не выживет

Анна Ярославская
20 ноября 2024, 07:59
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У Украины есть свое производство оружия, но его недостаточно.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит борьбу / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты, ОП

Ключевые тезисы:

  • Без военной помощи США Украина проиграет
  • У Украины есть свое производство оружия, но его недостаточно
  • Если Штаты прекратят поддержку, украинцы продолжат бороться

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная помощь США имеет критическое значение. Если Штаты прекратят поддержку - Украина проиграет. Тем не менее даже если таким будет выбор Америки, Украина все равно будет бороться.

"Если они [США] будут сокращать [поддержку], я думаю, мы проиграем. Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться", - сказал Зеленский в интервью Fox News.

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По словам главы государства, у Украины есть свое производство, но его недостаточно для победы.

"У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы победить. И я думаю, его недостаточно, чтобы выжить", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что первые дни войны были самыми сложными, однако сейчас все будет зависеть от единства внутри Украины и единства с союзниками.

"Я думаю, что это был самый сложный период, но сейчас этот период, этот момент зависит, я думаю, от нашего единства в Украине, и я думаю, что очень опасно, если мы потеряем единство в Европе и, что самое главное, единство между Украиной и Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.

Военная помощь Украине - последние новости

Главред писал, что в ближайшие дни США объявят о новым пакете военной помощи для Украины. В него войдут средства противовоздушной обороны и бронетехника.

Недавно президент США Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

По данным The Washington Post, Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

Тем временем правительство Великобритании выделило на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов - более 9,5 млн долларов. Их потратят на закупку дронов.

Украинский оборонно-промышленный комплекс получит 130 млн евро от Дании. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен 19 ноября.

Кроме того, Украина получит от Дании еще две партии истребителей F-16.

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