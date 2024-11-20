Многомиллионная помощь Украине: какое вооружение США готовы передать ВСУ

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- Военная помощь США будет включать ракеты TOW
- США и в дальнейшем будут искать пути удовлетворения насущных потребностей ВСУ
В среду, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Пентагона.
Очередную помощь Украина получит в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), предусматривающей предоставление оружия со складов американской армии.
В списке вооружения, которое Штаты предоставят Украине:
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;
- беспилотные летательные системы;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- оборудование и боеприпасы для подрыва;
- химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудование;
- запчасти, обучение, транспортировка и другие услуги.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя и для защиты от российской агрессии", - говорится в сообщении.
Военная помощь Украине - последние новости
Недавно Европейский Союз с опозданием в полгода передал Украине обещанный миллион боеприпасов и планирует подготовить еще несколько десятков тысяч украинских военных.
Ранее также в СМИ писали, что после недавнего разрешения Белого дома применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь страны-агрессора России президент США Джо Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.
Накануне Главред сообщал, что правительство Британии выделило на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов - более 9,5 млн долларов. Их потратят на закупку дронов.
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Что такое Пентагон?
Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.
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