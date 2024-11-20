Многомиллионная помощь Украине: какое вооружение США готовы передать ВСУ

В Минобороны США официально заявили о готовности передать Украине ракеты TOW с собственных складов.

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В США пообещали продолжать поддерживать Украину вооружением / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВСУ

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Военная помощь США будет включать ракеты TOW

США и в дальнейшем будут искать пути удовлетворения насущных потребностей ВСУ

В среду, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Очередную помощь Украина получит в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), предусматривающей предоставление оружия со складов американской армии.

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В списке вооружения, которое Штаты предоставят Украине:

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм и 81 мм;

беспилотные летательные системы;

ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

оборудование и боеприпасы для подрыва;

химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудование;

запчасти, обучение, транспортировка и другие услуги.

HIMARS / Инфографика: Главред

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя и для защиты от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Военная помощь Украине - последние новости

Недавно Европейский Союз с опозданием в полгода передал Украине обещанный миллион боеприпасов и планирует подготовить еще несколько десятков тысяч украинских военных.

Ранее также в СМИ писали, что после недавнего разрешения Белого дома применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь страны-агрессора России президент США Джо Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

Накануне Главред сообщал, что правительство Британии выделило на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов - более 9,5 млн долларов. Их потратят на закупку дронов.

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Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

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