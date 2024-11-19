Официально: в Госдепе США подтвердили разрешение на удары ракетами ATACMS по РФ

Брайан Николс заявил, что оружие, которое Байден позволил Украине использовать, даст ей больше возможностей для самозащиты.

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Украина может использовать ATACAMS для ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, defense.gov

Кратко:

В США подтвердили разрешение на применение ATACAMS по РФ

От России зависит, будет ли продолжаться война или нет

Президент США Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом заявил в интервью O Globo помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

В Рио-де-Жанейро, на полях саммита лидеров G20, у него спросили, может ли соответствующее разрешение привести к дальнейшей эскалации войны. Николс ответил, что война началась с нового неспровоцированного вторжения России в Украину, и может закончиться, если страна-агрессор выведет свои войска.

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"Оружие, которое президент Байден позволил Украине использовать, даст ей больше возможностей для самозащиты и, если повезет, позволит РФ понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет иметь успеха, и, возможно, она начнет переговоры о мире или, что еще лучше, просто уйдет с украинской территории. Именно от них зависит, будет продолжаться этот конфликт или нет", — подчеркнул представитель Госдепа.

Ракеты ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Дальнобойные удары по РФ западным оружием - последние новости

Главред писал, что президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России. Об этом вечером 17 ноября сообщило издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Издание пишет, что теперь ВСУ смогут использовать ракетные системы ATACMS с дальностью до 306 км. Такое решение Джо Байдена за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа воспринимают как ответ России на привлечение войск из КНДР.

Агентство Reuters писало, что Украина планирует нанести удары по территории РФ с помощью американских дальнобойных ракет уже в ближайшие дни.

Как писало издание Axios со ссылкой на источники, Украине разрешили наносить удары только по Курщине.

19 ноября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Вооруженные силы Украины впервые использовали тактическую баллистическую ракету ATACMS для удара по территории РФ.

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Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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