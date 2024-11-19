Армия Украины впервые применила ATACMS для удара по территории РФ - СМИ

Украинские военные нанесли мощный удар ATACMS по территории России.

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ВСУ атаковали РФ ATACMS / коллаж: Главред, фото: pexels, Википедия

Коротко о главном:

ВСУ впервые атаковали РФ ATACMS

Прилет произошел по военному объекту недалеко от Брянска

Сегодня, 19 ноября, Вооруженные силы Украины впервые использовали тактическую баллистическую ракету ATACMS для удара по территории РФ.

"Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, он был успешно поражен", - отметил источник в Силах обороны для РБК-Украина. видео дня

По его словам, ударили по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области. Известно, что город находится недалеко от Брянска и в около 130 км от границы Украины.

Также помощник госсекретаря США официально заявил, что Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

Что известно об ATACMS / Инфографика: Главреда

Удары ВСУ по России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ готовят новые цели для мощных ударов ATACMS по России. Николай Маломуж сообщил, что стратегические решения по разрешению бить по России западным оружием будут приниматься в комплексе. Великобритания, Франция уже разрешили использовать ракеты Storm Shadow по территории России.

Нефтебазу в Феодосии атаковали ракетами ATACMS. По информации источников ASTRA, ночная атака на нефтебазу "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, которая произошла 7 октября, была осуществлена двумя ракетами ATACMS. В результате ракетного удара был поврежден наливной трубопровод для дизельного топлива.

19 ноября в Госдепе США официально подтвердили разрешение на удары ракетами ATACMS по РФ. Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей для необходимой самозащиты.

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