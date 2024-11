Байден разрешил Украине бить по России ракетами большой дальности - NYT

Главные тезисы статьи:

Президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны агрессора России. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Скорее всего, американское оружие украинские военные сперва будут применять против российских и северокорейских войск для защиты собственных сил в Курской области на западе РФ.

Издание пишет, что теперь ВСУ смогут использовать ракетные системы ATACMS с дальностью до 306 км. Такое решение Джо Байдена за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа воспринимают как ответ России на привлечение войск из КНДР.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.