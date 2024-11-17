Байден разрешил Украине бить по России ракетами большой дальности - NYT

Решение Байдена является серьезным изменением в политике США.

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Байден принял соответствующее решение на последних месяцах каденции перед заменой Трампом / Коллаж: Главред, фото: Википедия, twitter.com/WhiteHouse

Главные тезисы статьи:

Байден предоставил Украине разрешение на удары по России

Украина сможет бить по России ракетами ATACMS

В США опасаются агрессивной реакции Путина на такое решение

Президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны агрессора России. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Скорее всего, американское оружие украинские военные сперва будут применять против российских и северокорейских войск для защиты собственных сил в Курской области на западе РФ.

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Издание пишет, что теперь ВСУ смогут использовать ракетные системы ATACMS с дальностью до 306 км. Такое решение Джо Байдена за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа воспринимают как ответ России на привлечение войск из КНДР.

ATACMS / Инфографика: Главред

Что известно о The New York Times? The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Что важно - некоторые официальные лица США все еще опасаются, что использование Украиной американских ракет для ударов вглубь агрессора РФ может побудить кремлевского диктатора Владимира Путина применить ответную силу против Соединенных Штатов и их партнеров.

В то же время, Reuters пишет, что Украина после снятия ограничений на удары от США планирует осуществить свои первые атаки на большое расстояние в ближайшие дни.

"Хотя некоторые официальные лица США выразили скептицизм относительно того, что разрешение на дальние удары изменит общую траекторию войны, это решение может помочь Украине в момент, когда российские войска преуспевают, и, возможно, поставит Киев в лучшую позицию для переговоров, когда и когда состоятся переговоры о прекращении огня", - говорится в сообщении.

При этом открытым остается вопрос, не отменит ли преемник Байдена Трамп его решение со вступлением в должность. Ведь республиканец критиковал масштабы финансовой и военной помощи США в Украине.

Предоставление Украине разрешения на удары по России

Напомним, что украинские чиновники в течение многих месяцев критиковали нерешительность Запада по вопросу разрешения на удары вглубь РФ. Так Владимир Зеленский заявлял, что партнеры Украины все еще говорят о нарушении так называемых красных линий Кремля, когда речь идет о предоставлении разрешения на удары по территории страны-агрессора России.

При этом представитель Верховной Рады в ПА НАТО Егор Чернев заявлял, что администрация президента США Джо Байдена способна изменить свою позицию по разрешению Украины на удары вглубь территории агрессора России.

Ранее Главред писал, что по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина все еще ожидает решения США о предоставлении разрешения на применение дальнобойного вооружения для ударов по территории страны-агрессора России. И у Джо Байдена есть шанс принять это решение, которое сыграет в его пользу.

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