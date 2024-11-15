Байден поехал в Латинскую Америку на встречу с Си Цзиньпином: о чем будут говорить

15 ноября Байден примет участие в трехсторонних переговорах с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой и президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

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​ Байден и Си Цзиньпин проведут встречу в Латинской Америке / ua.depositphotos.com

В четверг, 14 ноября, президент США Джо Байден прибыл в Перу. Во время своего визита в Латинскую Америку глава Белого дома посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как сообщает агентство AP, это будет последнее участие Байена в этом мероприятии на посту главы государства. Также, как ожидается, он встретится с президентом Китая Си Цзиньпином.

15 ноября Байден примет участие в трехсторонних переговорах с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой и президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

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Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что эта трехсторонняя встреча будет направлена на закрепление прогресса, достигнутого со времени первой встречи лидеров государств в прошлом году.

Среди прочего, речь пойдет об усилении безопасности и экономического сотрудничества на фоне все более напряженных отношений с Китаем и Северной Кореей.

Салливан добавил, что администрация Байдена работает над тем, чтобы встреча трех стран стала "постоянной чертой американской политики".

Он отметил, что чиновники Белого дома также дают понять команде Трампа, что деликатные американо-китайские отношения являются "первоочередным приоритетом для новой администрации".

Главным риском для США и мира является возможное нарушение мира и стабильности в Тайваньском проливе, которое может привести к конфликту.

Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Встреча Си и Байдена осенью 2023 года

Ранее Главред писал, что 15 ноября 2023 года Си встретился с Байденом в Сан-Франциско. Сообщалось, что встреча была "посвящена обсуждению ключевых вопросов и укреплению отношений между двумя странами".

Но после отъезда Си Байден, отвечая на один из вопросов журналистов, назвал китайского главу "диктатором". СМИ предположили, что это каким-то образом подорвет договоренности между странами. При этом США поддерживают политику "одного Китая". Хотя сама КНР не отказалась от войны с Тайванем.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявлял, что от встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина не стоит ожидать каких-то прорывных решений. Отношения между двумя странами после этой встречи не развернутся на 180 градусов.

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