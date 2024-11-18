Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США разрешили Украине бить дальнобойным оружием по РФ: СМИ раскрыли важный нюанс

Анна Ярославская
18 ноября 2024, 09:46
311
Киеву якобы сообщили о решении относительно ударов вглубь РФ три дня назад.
Удары по России, карта РФ
Байден разрешил Украине использовать ракеты большой дальности в Курской области России / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Главред

Кратко:

  • США хотят удержать КНДР от дальнейшего сотрудничества с РФ
  • Удары американским оружием можно наносить по Курщине

Решение США разрешить Украине применять дальнобойные американские ракеты для ударов по территории страны-агрессора России якобы касается исключительно Курской области, где в боевых действиях на стороне РФ начали участвовать военные из КНДР. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Киеву якобы сообщили о решении три дня назад.

видео дня

Собеседник издания утверждает, что мотивацией для этого решения Белого дома является стремление сдержать Северную Корею от отправки своих дополнительных сил для помощи России в войне против Украины.

В американской администрации надеются, что если северокорейские силы в России попадут под серьезный удар, в Пхеньяне могут пересмотреть решение о дальнейшей поддержке России человеческими силами, и это будет способствовать неудаче российского контрнаступления для вытеснения украинских сил из Курщины.

Дальнобойные удары по России - последние новости

Главред писал, что президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России. Об этом вечером 17 ноября сообщило издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Издание пишет, что теперь ВСУ смогут использовать ракетные системы ATACMS с дальностью до 306 км. Такое решение Джо Байдена за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа воспринимают как ответ России на привлечение войск из КНДР.

Бывший спецпредставитель США на переговорах с Украиной Курт Волкер заявил, что, ограничивая дальность применения Украиной американского оружия, США неоправданно накладывали односторонние ограничения на самооборону Украины. По его словам, разрешение американской администрации на использование оружия для ударов по целям в глубине российской территории отменяет политическое решение, которое никогда не должно было приниматься.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дальнобойность является одним из главных пунктов плана усиления Украины, то есть плана победы, который он представил западным партнерам.

Другие новости:

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США война России и Украины Удары вглубь РФ
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Заморозить войну в Украине: Эрдоган на саммите G20 предложит свой "мирный план" - СМИ

Заморозить войну в Украине: Эрдоган на саммите G20 предложит свой "мирный план" - СМИ

11:21Украина
Не хуже Taurus: Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе - Bild

Не хуже Taurus: Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе - Bild

10:56Мир
"Нам нужно 3-4 дня": Попенков рассказал, сколько будут длиться отключения света

"Нам нужно 3-4 дня": Попенков рассказал, сколько будут длиться отключения света

10:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Я должна вам все рассказать": Цибульская в синяках рассказала про несчастье

"Я должна вам все рассказать": Цибульская в синяках рассказала про несчастье

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 ноября: Весам - выгода, Рыбам - трудности

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 ноября: Весам - выгода, Рыбам - трудности

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Начнутся финансовые проблемы: из какой посуды нельзя есть 18 ноября

Начнутся финансовые проблемы: из какой посуды нельзя есть 18 ноября

Последние новости

11:45

В Киеве и области скоро могут отменить отключения света: стали известны сроки

11:21

Заморозить войну в Украине: Эрдоган на саммите G20 предложит свой "мирный план" - СМИ

11:17

"Быстрый выход на сделку": София Ротару разрывает последние связи с РФ

11:14

Гороскоп на завтра 19 ноября: Близнецам - прилив удачи, Скорпионам - испытания

10:56

Удивительно, но это так: для чего на самом деле нужен подголовник в машине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:56

Не хуже Taurus: Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе - Bild

10:45

Редкий выход: Анджелина Джоли засветила "непохожего" биологического сынаВидео

10:33

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Змеям - риск несчастных случаев, Свиньям - стресс

10:25

"Нам нужно 3-4 дня": Попенков рассказал, сколько будут длиться отключения света

Реклама
10:06

"В приоритете - захват 3 городов": аналитики раскрыли военные планы россиян на зиму

10:00

Только по глазам узнали: известный ведущий показал, как выглядел 30 лет назад

09:46

США разрешили Украине бить дальнобойным оружием по РФ: СМИ раскрыли важный нюанс

09:43

Китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: прогноз для всех знаков

09:38

Мы живем во время грандиозных исторических метаморфозмнение

09:27

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:25

"В последний момент": Кристина Орбакайте приняла важное решение - детали

09:16

РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: сколько целей сбила ПВО

09:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 ноября (обновляется)

08:46

Графики отключения света отменили в двух областях Украины: названы регионы

08:38

Россию атаковали более полусотни БпЛА: под ударом была МоскваВидео

Реклама
08:12

Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

08:01

Из-за Покровска РФ изменила план наступления на Донбассе: в ISW раскрыли детали

08:00

России и её друзьям при Трампе будет тяжко: почему шансы Украины на успех возрастаютмнение

06:51

Волкер о дальнобойном оружии: Байден отменил решение, которого не должно было быть

06:30

Почему Путину глубоко наплевать на мнение Трампамнение

05:55

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

05:00

Какой сегодня праздник 18 ноября 2024 года: почему гостям нельзя мыть посуду

04:05

Какой маникюр делать на Новый год 2025 года: трендовые варианты на любой вкус

03:34

Трамп будет давить на Путина: британский разведчик о сценарии завершения войны

02:10

Орхидеи будут цвести аж полгода: садовница рассказала необычный метод

01:30

Самый сексуальный мужчина-2024 получил титул из-за отказа других звезд - СМИ

01:10

ВСУ готовят новые цели для мощных ударов ATACMS по России: Маломуж раскрыл детали

00:51

"Откажется от Украины": Трамп может обвинить Зеленского в срыве переговоров

17 ноября, воскресенье
23:30

В Сумах резко возросло количество погибших и пострадавших: более 400 человек эвакуируютФото

23:18

Уже совсем мужчина: как выглядит сын Тины Кароль в канун своего 16-летия

22:33

"Ракеты сами за себя скажут": Зеленский прокомментировал разрешение на удары от США

22:25

67-летний Богдан Бенюк оставит театр ради ВСУ: "Уже немного начинает давить"

22:03

В Сумах прилет по жилому микрорайону, есть погибшие: РФ запустила баллистическую ракетуФото

21:42

Два кольца окружения ВСУ: на Кураховском направлении нависла угроза - Попович

20:50

Путин лично угрожал Трампу: полковник Британии раскрыл детали

Реклама
20:19

Байден разрешил Украине бить по России ракетами большой дальности - NYT

19:56

"Я должна вам все рассказать": Цибульская в синяках рассказала про несчастье

19:41

-6 мороза и дождь: синоптики прогнозируют внезапное ухудшение погоды

19:22

Начнутся финансовые проблемы: из какой посуды нельзя есть 18 ноября

19:09

РФ накапливает ракеты для массированного обстрела Украины: эксперт дал прогноз

19:00

Когда закончится война в Украине: фантазии и реальностьмнение

18:54

Экстренные и стабилизационные отключения: в Украине вводят графики - Укрэнерго

18:33

ВСУ с помощью HIMARS испепелили крупную группировку вражеской пехоты

18:00

Что нельзя одевать на Рождество: как привлечь успех и счастье в домВидео

17:58

День рождения на кладбище: вдовец Русланы Писанки показал щемящий кадр

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять