США разрешили Украине бить дальнобойным оружием по РФ: СМИ раскрыли важный нюанс

Киеву якобы сообщили о решении относительно ударов вглубь РФ три дня назад.

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Байден разрешил Украине использовать ракеты большой дальности в Курской области России / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Главред

Кратко:

США хотят удержать КНДР от дальнейшего сотрудничества с РФ

Удары американским оружием можно наносить по Курщине

Решение США разрешить Украине применять дальнобойные американские ракеты для ударов по территории страны-агрессора России якобы касается исключительно Курской области, где в боевых действиях на стороне РФ начали участвовать военные из КНДР. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Киеву якобы сообщили о решении три дня назад.

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Собеседник издания утверждает, что мотивацией для этого решения Белого дома является стремление сдержать Северную Корею от отправки своих дополнительных сил для помощи России в войне против Украины.

В американской администрации надеются, что если северокорейские силы в России попадут под серьезный удар, в Пхеньяне могут пересмотреть решение о дальнейшей поддержке России человеческими силами, и это будет способствовать неудаче российского контрнаступления для вытеснения украинских сил из Курщины.

Дальнобойные удары по России - последние новости

Главред писал, что президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России. Об этом вечером 17 ноября сообщило издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Издание пишет, что теперь ВСУ смогут использовать ракетные системы ATACMS с дальностью до 306 км. Такое решение Джо Байдена за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа воспринимают как ответ России на привлечение войск из КНДР.

Бывший спецпредставитель США на переговорах с Украиной Курт Волкер заявил, что, ограничивая дальность применения Украиной американского оружия, США неоправданно накладывали односторонние ограничения на самооборону Украины. По его словам, разрешение американской администрации на использование оружия для ударов по целям в глубине российской территории отменяет политическое решение, которое никогда не должно было приниматься.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дальнобойность является одним из главных пунктов плана усиления Украины, то есть плана победы, который он представил западным партнерам.

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Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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