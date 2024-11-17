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"Ракеты сами за себя скажут": Зеленский прокомментировал разрешение на удары от США

Анна Косик
17 ноября 2024, 22:33
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Зеленский отметил, что западное вооружение помогает Украине двигаться к победе.
Зеленский, ракета
Одним из главных пунктов плана Украины является дальнобойность для армии / Коллаж: Главред, фото: US Army, Офис президента Украины

Что сказал Зеленский:

  • Получение Украиной разрешения на удары по РФ покажут на практике
  • Россия в очередной раз прибегла к терроризму
  • Атака 17 ноября показала неэффективность телефонных разговоров с Путиным

Вечером 17 ноября в СМИ появилась информация о предоставлении Украине разрешения на удары американским вооружением, в частности ATACMS, вглубь страны-агрессора России. Это прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут", - подчеркнул он.

видео дня

Президент отметил, что дальнобойность является одним из главных пунктов плана усиления Украины, то есть плана победы, который он представил западным партнерам.

Также Зеленский не прошел мимо сегодняшней атаки агрессора на Украину. Он назвал ее "ответом всем, кто хотел чего-то достичь с Путиным разговорами, телефонными звонками, объятиями и умиротворением".

план победы, план перемоги
План победы / Инфографика: Главред

"Сегодня этот "голубь мира" прислал нам очередные "кинджалы" и "калибры". Вот такая дипломатия. Его язык – это подлость. Россия уже почти тысячу дней делает одно и то же. И от этого нужно защищаться. Надо быть сильными. Время быть сильными. инвестировать надо не в то, чтобы поговорить с кем-нибудь в Москве, а чтобы действительно заставить Россию до окончания войны", - добавил он.

Президент также рассказал, что сегодня снова блестяще проявили себя "петриоты". Неплохо проявили себя F-16 – есть сбыт ракет и поблагодарил партнеров, которые помогают системам и противоракетам.

Предоставление Украине разрешения на удары по России

Напомним, Главред писав, что после долгих дипломатических попыток Украины президент США Джо Байден по данным СМИ таки разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России.

Теперь ВСУ, скорее всего, смогут использовать ракетные системы ATACMS с дальностью до 306 км, а Франция и Британия позволили Украине нанести удар вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow.

Украина шла к этому решению долгий период времени и пока западные лидеры затруднились, президент Зеленский критиковал их, утверждая, что сейчас не стоит говорить, что разрешение на поражение важных объектов в РФ будет эскалацией.

Накануне принятия решения чиновники прогнозировали, что нынешняя администрация Байдена способна изменить свою позицию по поводу разрешения для Украины на удары вглубь территории агрессора России. И это произошло.

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Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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