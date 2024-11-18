Волкер о дальнобойном оружии: Байден отменил решение, которого не должно было быть

Изменение плохой политики США - это хорошая новость, считает Курт Волкер.

https://glavred.info/world/volker-o-dalnoboynom-oruzhii-bayden-otmenil-reshenie-kotorogo-ne-dolzhno-bylo-byt-10615142.html Ссылка скопирована

Курт Волкер прокомментировал разрешение бить дальнобойным оружием по РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Ключевые тезисы:

США неоправданно ограничивали право Украины на самооборону

ВСУ имеют право нанести удар по любой военно-значимой цели в РФ

Ограничивая дальность применения Украиной американского оружия, США неоправданно накладывали односторонние ограничения на самооборону Украины, что выходит за пределы любых требований международного права. Об этом заявил эксперт Центра анализа европейской политики, бывший спецпредставитель США на переговорах с Украиной Курт Волкер.

По его словам, разрешение американской администрации на использование оружия для ударов по целям в глубине российской территории отменяет политическое решение, которое никогда не должно было приниматься, передает Укринформ.

видео дня

Волкер пояснил, что Украина является жертвой внешней агрессии и, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, имеет неотъемлемое право на самооборону. В то время как Россия атакует Украину с очень больших расстояний, Соединенные Штаты препятствовали Украине наносить ответные удары на такую же дальность.

"По законам вооруженного конфликта Украина имеет право нанести удар по любой военно-значимой цели - только должна избегать обстрелов гражданских лиц, В международном праве нет никаких ограничений по диапазону использования оружия", - сказал он.

По его словам, решение о диапазоне использования оружия было "абсолютно произвольным и принималось из-за опасений „спровоцировать" Россию, а не из каких-то моральных или юридических соображений".

"Это ненужное ограничение на самооборону Украины должно было быть просто отменено - и точка", - сказал Волкер.

По его убеждению, "изменение плохой политики США - это хорошая новость". Однако не следует делать "такое изменение публично", поскольку это заранее дает России информацию о потенциальных украинских ударах.

Дальнобойные удары по России - последние новости

Главред писал, что президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России. Об этом вечером 17 ноября сообщило издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Издание пишет, что теперь ВСУ смогут использовать ракетные системы ATACMS с дальностью до 306 км. Такое решение Джо Байдена за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа воспринимают как ответ России на привлечение войск из КНДР.

Скорее всего, американское оружие украинские военные сперва будут применять против российских и северокорейских войск для защиты собственных сил в Курской области на западе РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дальнобойность является одним из главных пунктов плана усиления Украины, то есть плана победы, который он представил западным партнерам.

"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут", - подчеркнул он.

Другие новости по теме:

Кто такой Курт Волкер? Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред