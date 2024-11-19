Рада приняла Бюджет на 2025 год: что изменится для Украины

Коротко о главном:
- В Украине приняли Госбюджет 2025 года
- Как будут распределять средства
Сегодня, 19 ноября, Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на 2025 год.
Народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что за проект Госбюджета на 2025 год в целом проголосовали 257 депутатов.
"Рада в целом приняла проект госбюджета на 2025 год. Опять 1,5 млрд предусмотрено на телемарафон. Рекордные расходы на уровне 3,94 трлн гривен, из них на оборону - 2,22 трлн гривен", - сообщил Железняк.
Основные показатели бюджета на 2025 год
В принятом Бюджете-2025 показатели доходов бюджета увеличили на 2,3 трлн грн: сюда входит 141 млрд грн от налогового законопроекта 11416д, сообщил Железняк.
Еще ожидается в следующем году внешнее финансирование 38,4 млрд $.
Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
Выплаты в Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Украине планируют сократить бюджет на социальные расходы. До начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, в Украине на первом месте в бюджете были социальные выплаты. Однако сейчас и в следующем году их вытесняет потребность в обороне и безопасности.
В Украине часть пенсионеров может частично или полностью потерять выплаты. В ПФУ сообщили, что часть пенсионеров может остаться без выплат в ноябре. Средства могут не выплатить, если граждане не прошли идентификацию или не сообщили о трудоустройстве.
Стало известно, как изменится система МСЭК и что будет с выплатами. Новая система будет базироваться на международной классификации функционирования, что позволит учесть проблемы людей с инвалидностью.
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