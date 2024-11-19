Рада приняла Бюджет на 2025 год: что изменится для Украины

Проект государственного бюджета на будущий 2025 год в целом поддержали 257 депутатов.

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Рада приняла проект Бюджета на 2025 год / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/yzheleznyak

Коротко о главном:

В Украине приняли Госбюджет 2025 года

Как будут распределять средства

Сегодня, 19 ноября, Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на 2025 год.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что за проект Госбюджета на 2025 год в целом проголосовали 257 депутатов.

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"Рада в целом приняла проект госбюджета на 2025 год. Опять 1,5 млрд предусмотрено на телемарафон. Рекордные расходы на уровне 3,94 трлн гривен, из них на оборону - 2,22 трлн гривен", - сообщил Железняк.

Рада одобрила в целом проект бюджета 2025 / фото: t.me/yzheleznyak

Основные показатели бюджета на 2025 год

В принятом Бюджете-2025 показатели доходов бюджета увеличили на 2,3 трлн грн: сюда входит 141 млрд грн от налогового законопроекта 11416д, сообщил Железняк.

Еще ожидается в следующем году внешнее финансирование 38,4 млрд $.

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Выплаты в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Украине планируют сократить бюджет на социальные расходы. До начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, в Украине на первом месте в бюджете были социальные выплаты. Однако сейчас и в следующем году их вытесняет потребность в обороне и безопасности.

В Украине часть пенсионеров может частично или полностью потерять выплаты. В ПФУ сообщили, что часть пенсионеров может остаться без выплат в ноябре. Средства могут не выплатить, если граждане не прошли идентификацию или не сообщили о трудоустройстве.

Стало известно, как изменится система МСЭК и что будет с выплатами. Новая система будет базироваться на международной классификации функционирования, что позволит учесть проблемы людей с инвалидностью.

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